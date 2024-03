Sin los votos para el rechazo, Unión por la Patria evita forzar una sesión por el DNU

Sin los votos necesarios para rechazar el DNU 70/23 del presidente Javier Milei, Unión por la Patria evita forzar una sesión para tratar el decreto. El bloque peronista/kirchnerista aspira a voltear la medida en la Cámara de Diputados en el menor tiempo posible, pero a su vez no quiere dar ningún paso en falso.

“Hoy no tenemos los números, no podemos ir a una sesión si no tenemos quórum”, razonó ante este medio un integrante del bloque encabezado por Germán Martínez, que se reunió este martes durante más de dos horas. “Tenemos que construir una mayoría”, coincidió otra fuente.

La apuesta es que sea el malestar social con el Gobierno el que lleve a los diputados a anular la medida. “La situación económica del país no va a mejorar en el corto plazo”, sostienen en la bancada. Mientras tanto, esperan ver la evolución del debate de la “Ley Bases” y de las negociaciones con gobernadores.

Martínez siempre supo que, mientras que en el Senado estaban a solo cuatro votos de lograr el objetivo, en Diputados el panorama era más complicado. Por eso hasta el momento no pidió sesión, a pesar de que el DNU también podía tratarse en Diputados porque caducó el plazo que tenía la comisión bicameral para dictaminar.

Pedir una sesión hoy conlleva un riesgo doble para Unión por la Patria: que fracase por falta de quórum o bien que sí se logre abrir el debate y sea el oficialismo el que consiga los votos para aprobar el DNU. Si eso sucede, el decreto quedará ratificado, ya que es suficiente con el aval de una de las cámaras.

Unión por la Patria tiene 99 diputados y podría sumar a los cinco del Frente de Izquierda, dos del Partido Socialista (Mónica Fein y Esteban Paulón), la bonaerense Margarita Stolbizer y la cordobesa Natalia De la Sota. Además, podrían aportar votos en contra los seis integrantes de la Coalición Cívica y cinco radicales díscolos.

Si los votos del Senado se trasladan a Diputados, también jugarían con el kirchnerismo dos diputados por Santa Cruz (Sergio Acevedo y José Luis Garrido), uno por Río Negro (Agustín Domingo) y uno por Neuquén (Osvaldo Llancafilo). De esa manera llegarían a 123, es decir, les faltarían seis para abrir la sesión.

La pelota está del lado de un amplio grupo de diputados que recalan mayoritariamente en los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, donde están representados los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Salvo excepciones, en Hacemos Coalición Federal no hay ánimo de rechazar el DNU. Para evitar tener que pronunciarse “a todo a nada”, presionan para que el decreto se debata en formato de proyectos de ley y así blindar capítulos de un posible rechazo en la Justicia, como el de la reforma laboral.

A pesar de que también el PRO y la UCR quieren debatir “leyes espejo” y ya tienen iniciativas presentadas, el Gobierno hasta el momento no dio señales de querer avanzar en ese sentido y apuesta a mantener vigente el DNU mientras no se trate en el recinto.

Más allá de esa controversia, Martín Menem (que este miércoles estará en Córdoba) se dedicó a avanzar en la conformación de diez comisiones, como primer paso para poner la Cámara en funcionamiento.

Las reuniones se harán en dos tandas, entre este miércoles y jueves. Primero será el turno de las comisiones de Educación, Vivienda, Cultura, Legislación del Trabajo, y Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; y el jueves se reunirán las de Familia, Niñez y Juventudes, Mujeres y Diversidades, Defensa, Economías Regionales, y Seguridad Interior.

Jubilaciones

Mientras tanto, continúa la presión opositora para acelerar el debate de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria independientemente de la nueva “Ley Bases”, que comenzará a tratarse recién después de Semana Santa.

Este jueves se reunirá la Comisión de Previsión y Seguridad Social, donde asumirá como presidenta la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR) y se empezarán a evaluar los proyectos que ya tienen estado parlamentario. Sin embargo, la discusión promete dilatarse porque también debe intervenir la Comisión de Presupuesto y Hacienda y su titular, José Luis Espert, no la convocó.

La propuesta de fórmula que hizo el Poder Ejecutivo aún no tiene consenso, pero el vocero presidencial, Manuel Adorni, descartó este lunes que se vaya a avanzar por DNU. “Por ahora, la fórmula por DNU no es una alternativa, porque creemos que es un debate que deben dar todos los sectores y la política. Es un tema extremadamente delicado”, sostuvo durante su conferencia de prensa.