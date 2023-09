Semana clave para el Gobierno en el Congreso: votan los cambios en Ganancias y la nueva ley de alquileres

A casi un mes de las elecciones donde podría definirse el próximo presidente, el Gobierno enfrenta una semana clave en el Congreso con dos temas de alto impacto social. La Cámara de Diputados votará la reforma del impuesto a las Ganancias impulsada por el Ministerio de Economía, mientras que el Senado tratará la nueva ley de alquileres. Además, se acordará el cronograma de tratamiento del Presupuesto 2024, que ingresó el viernes.

En Diputados, el Frente de Todos le imprimió máxima velocidad al debate sobre Ganancias: el proyecto que Sergio Massa lleva como bandera en la campaña electoral ingresó el miércoles, comenzó a tratarse el jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, obtendrá dictamen este lunes y llegará al recinto el martes.

La iniciativa exime del pago del tributo a trabajadores de la cuarta categoría y crea un “régimen cedular” por el cual pagarán los contribuyentes de “mayores ingresos” a partir de 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, un monto estimado en 1.770.000 pesos que actuará como mínimo no imponible.

Será el tema principal de la sesión convocada para el martes a las 13, donde también se tratará otro proyecto de Massa sobre fomento al empleo en pequeñas y medianas empresas, y la creación de cinco nuevas universidades nacionales (Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo).

Juntos por el Cambio sostiene que las últimas medidas económicas de Massa podrían conducir a una “hiperinflación” y no dará quórum. A pesar de que Evolución Radical impulsa una de las universidades (la de Río Tercero, en Córdoba), el interbloque cerró filas y ningún diputado bajará para habilitar la sesión.

El debate está en pleno terreno electoral. “No quieren aprobar el proyecto (de Ganancias) para que (Javier) Milei no los corra por derecha. Y al mismo tiempo quieren que no haya ley porque si ganan la van a boletear”, advirtió Germán Martínez. Milei, que en los últimos días fue señalado por un supuesto acuerdo con Massa en torno al Presupuesto, todavía no reveló cómo votará.

Por eso, el Frente de Todos termina de cerrar el apoyo del Frente de Izquierda, los bonaerenses Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño, y el interbloque Provincias Unidas, integrado por los oficialismos de Misiones y Río Negro, además de otros posibles aliados como Rolando Figueroa, el gobernador electo de Neuquén, que tiene buena sintonía con Massa.

Del lado del rechazo se pararon Juntos por el Cambio, el bloque Córdoba Federal y Florencio Randazzo, compañero de fórmula de Juan Schiaretti. Tampoco acompañará el Partido Socialista, que aportó al triunfo del radical Maximiliano Pullaro en Santa Fe. Esa fuerza dio a conocer su postura el viernes: “La situación crítica del país no se resuelve con oportunismo político. Sin un plan económico concreto, ninguna medida servirá”.

Senado

El Senado, en tanto, sesionará entre miércoles y jueves con temario a definir. El oficialismo, al mando de José Mayans, no desiste de tratar los 74 pliegos de jueces y fiscales pendientes (ya sin el nombramiento de la jueza Ana María Figueroa) y Juntos por el Cambio mantiene encendidas las luces de alarma.

De todos modos, la intención es tratar la nueva ley de alquileres, que de resultar aprobada volverá a Diputados, ya que el dictamen de mayoría introdujo cambios a la media sanción. La propuesta es mantener los contratos de tres años y ajustar los precios cada seis meses en función del índice “Casa Propia”, que toma el promedio más bajo entre salarios e inflación.

El proyecto sería aprobado con los votos del oficialismo y aliados, además del bloque Unidad Federal, que encabeza el jujeño Guillermo Snopek, con el que se negociaron las modificaciones. Juntos por el Cambio avala la versión de Diputados: contratos de dos años, actualizaciones cada cuatro meses y libertad para definir el índice entre las partes.

También está listo para ser tratado el proyecto que regula los alquileres temporarios con fines turísticos y las plataformas que publican esos servicios, como Airbnb. Esa iniciativa fue consensuada entre el oficialismo y la UCR, pero el radicalismo quedó en “off side” luego de que el PRO se expresara en contra, y el interbloque corre peligro de dividirse a la hora de votar.

En otro orden, el miércoles habrá una reunión en Diputados entre Cecilia Moreau, jefes de bloque y autoridades de la Comisión de Presupuesto para trazar un cronograma de trabajo sobre la “ley de leyes”, aunque el debate quedará para después de las elecciones. “Nadie nos va a dar quórum para votar el Presupuesto si no sabemos quién va a ser el próximo presidente”, razonó, por lo bajo, un importante diputado oficialista.