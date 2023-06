Rodríguez Larreta se mostró con Pichetto y recibió el apoyo de Morales a horas de la cumbre de Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta viene jugando fuerte sus cartas en la interna de Juntos por el Cambio con el armado de un “equipo” pensando en las presidenciales. La movida del precandidato a presidente tiene que ver más que nada con la creciente rivalidad que no puede dar vuelta en las encuestas con Patricia Bullrich, con quien compite por la interna de la oposición en las elecciones 2023.

El jefe de gobierno porteño anunció ayer que busca sumar a Juan Schiaretti a Juntos, lo que despertó el fuerte rechazo de la exministra de Seguridad. Mientras tanto, a la espera de la cumbre que habrá esta tarde, Larreta se mostró con Miguel Ángel Pichetto y recibió el apoyo de Gerardo Morales, dos de las cabezas de la coalición de la oposición.

Horacio Rodríguez Larreta junto a Miguel Ángel Pichetto antes de la reunión de Juntos por el Cambio. Foto: Prensa GCBA

“Yo creo en la amplitud, necesitamos ampliarnos para ganarle al kirchnerismo con el mayor margen posible, para tener más representantes en el Congreso. Necesitamos un gobierno nacional lo más amplio posible”, explicó el mandamás porteño en conferencia de prensa.

“Mi visión es la misma desde que iniciamos Cambiemos. Desde ahí nació nuestra vocación de ampliarnos. Hay muchos ejemplos de personas que se fueron sumando. Y que nos ayude a ganar de manera contundente y terminar con el flagelo del kirchnerismo”, agregó.

En tanto, Pichetto señaló que “tenemos que trabajar con responsabilidad e inteligencia, ampliar la base de sustentación es bueno para el país. Para ganar las elecciones primero y para gobernar después”.

“No hay ningún tipo de definición de carácter electoral, creo en el diálogo, en la ampliación y en que el país tenga en vista la unidad. Esto es lo que me vincula con Horacio”, completó.

Por otro lado, Gerardo Morales habló en radio Mitre donde se expresó a favor de la iniciativa de Larreta por sumar al gobernador de Córdoba, que mantiene una fuerte pelea con Luis Juez para ver quién será el próximo mandatario provincial en las elecciones con Martín Llaryora, el elegido de Schiaretti.

“Hace tres meses que estamos encerrados en la interna entre Patricia (Bullrich) y Horacio (Rodríguez Larreta). Juntos por el Cambio ha perdido 10 puntos frente al crecimiento de (Javier) Milei, que para mí es un riesgo para el país”, expresó el gobernador jujeño con Jorge Lanata.

“Lo que estamos planteando es que no sólo Juntos por el Cambio tiene que ampliarse, sino conformar una gran fuerza política opositora que garantice gobernabilidad. Con esa potencia en el marco de la diversidad, vamos a poder resolver los problemas de los argentinos”, añadió.

“No podemos quedar atrapados en una interna que nos ha inmovilizado. Ya lo habíamos planteado con la incorporación de (José Luis) Espert, que esperamos que se pueda resolver en una reunión que tenemos esta tarde. No podemos decidir si entra Espert o no en virtud de si le es funcional o no a Patricia”, completó.

El porteño Horacio Rodríguez Larreta y el jujeño Gerardo Morales son dos de los anotados para la presidencial y se podrían enfrentar en las PASO de agosto de Juntos por el Cambio. Foto: GEN

En el contexto de la fuerte interna entre los dos candidatos más fuertes del Pro que se presentan en Juntos por el Cambio, este lunes a las 15 habrá una reunión entre los cuatro presidentes de los partidos: Federico Angelini (titular del PRO en lugar de su jefa política, Patricia Bullrich), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y el peronista Miguel Pichetto (Encuentro Republicano Federal).

La cumbre se dará en el medio de también una creciente interna que viene aquejando al resto de los partidos por la simplificación que viene habiendo en los candidatos del PRO. Los radicales buscan un gesto para darle mayor entidad a sus fuerzas dentro del espacio opositor, sobre todo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Además de la polémica por Schiaretti, también está en el foco de la cumbre la incorporación o no de José Luis Espert para hacerle frente a la pata liberal que mantiene su núcleo duro con Javier Milei.

Larreta y la estrategia con Schiaretti para armar una base nacional

Uno de los grandes problemas que ha tenido Horacio Rodríguez Larreta a lo largo de su campaña presidencial que comenzó en marzo, es que ha perdido fuerza en distritos claves como la propia provincia de Córdoba, Mendoza o Santa Fe.

Claramente, la Ciudad de Buenos Aires ha sido su “feudo” en los últimos 8 años, donde tiene fuerte índice de imagen positiva. Sin embargo, no es suficiente en una interna que da, según encuestas, a Patricia Bullrich como principal favorita en Juntos por el Cambio.

Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta, en una imagen de diciembre de 2015. (La Voz/Archivo)

Es por eso que el ingreso de Schiaretti tiene que ver no solo con sumar “actos” pensando en una pelea mano a mano con el kirchnerismo, sino también con armar una base pensando en las elecciones en una de las provincias claves para intentar ir por la presidencia.

De acuerdo a una encuesta de CB Consultora, el alcalde porteño perdió fuerza en Córdoba donde tiene apenas el 49% de imagen positiva, mientras que su competidora alcanza a superar el 53,2%. Sin embargo, un punto a favor es que Bullirch como tiene una buena imagen alta, tiene una fuerte imagen negativa.

El informe citado, realizado en abril, mide la imagen de cada uno de los gobernadores en todo el país. Allí Juan Schiaretti se encuentra en la quinta posición con una imagen positiva del 64,7%. Encima de él hay dos gobernadores de Juntos como Morales o Gustavo Valdés de Corrientes, aliados del alcalde porteño.