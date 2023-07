Rodríguez Larreta presentó sus propuestas para bajar la inflación y apuntó contra el Gobierno: “Fracaso por donde lo mires”

El precandidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, presentó este viernes nueve propuestas que busca llevar a cabo en caso de llegar a la presidencia para bajar la inflación, un día después de que se conoció el Índice de Precios de junio y tildó de “fracaso” al Gobierno.

“El changuito es cada vez más chicos. La inflación es uno de los dolores más duros que hoy sufrimos. Hace muchas décadas que lo sufrimos, pero hace cuatro años que no nos deja en paz”, dijo en la presentación el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El contendiente a la presidencia por la alianza opositora, que dirimirá su futuro en las Primarias frente a Patricia Bullrich, presentó sus propuestas apuntando contra diferentes ítems de la macroeconomía y llegar a que “el poder adquisitivo crezca”.

“Las primeras tres propuestas tienen el objetivo de bajar el déficit fiscal, no vamos a gastar más de lo que ingresa. Vamos a revisar el presupuesto línea por línea, para sacar todo gasto innecesario y vamos a llegar al déficit cero el primer año. Vamos a eliminar el déficit de las empresas públicas, Aerolíneas y otras. Todas van a tener que ser rentables, como cualquier empresa. El Congreso no va a poder aprobar una ley que implique un gasto, si no se justifica de donde salen los fondos. Cada senador/diputados van a tener que explicar cómo se va a pagar”, explicó Rodríguez Larreta.

Además, se refirió a las tensiones cambiarias, que tuvieron un alza la última semana, y señaló que “tenemos que terminar de sufrir porque el dólar sube y baja en unas horas”. El mandatario porteño marcó que van a “modificar la carta orgánica del Banco Central por ley, para que sea realmente independiente” y aseguró que “las autoridades no van a poder ser removidas políticamente”.

“Vamos a trazar un sendero de la salida del cepo y la unificación de todos los tipos de cambio en el primer año”, prometió.

En tanto, agregó: “Vamos a impulsar un muy agresivo plan de apertura de mercados para aumentar las exportaciones desde el primer día. Nuestro objetivo es duplicar las exportaciones en seis años, con eso se acaba el problema del dólar para siempre. Y gracias a esa estabilidad, vamos a poder recuperar el crédito. En los primeros 12 meses vamos a ver un aumento sostenido del crédito y eso va a permitir a las empresas invertir y aumentar su producción para generar más trabajo”.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos precandidatos de Juntos por el Cambio para la presidencia. Foto Federico Lopez Claro

Mientras que aseguró que va a retornar el “camino que inició Mauricio (Macri) en 2017″ y apuesta por una “baja de impuestos” a través de un “nuevo acuerdo federal con las provincias”, ya que remarcó que los empresarios “asfixiados por los impuestos y eso se traslada a los precios”.

“Los salarios le van a ganar a la inflación. Al final del mandato, el salario real va a estar recuperado. Hoy tenemos 1 de cada 3 trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza. Con un plan de estabilización serio, que se sostenga en el tiempo, el poder adquisitivo va a crecer. Vamos a darle a los argentinos la vida que se merecen”, completó.

Una vez que realizó la presentación de sus propuestas, el precandidato presidencial apuntó contra el Gobierno, después de conocerse el dato de inflación de este jueves y ante la pregunta sobre una definición de la administración actual, disparó: “Fracaso. Esa es la única definición que le cabe al Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner, de todos ellos. 150% de inflación proyectada, miedo. Fracaso por donde lo mires”.