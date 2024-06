Respaldada por Milei, Pettovello denunció contrataciones irregulares que involucran al echado De la Torre

Envuelta en la polémica por los alimentos sin entregar a los comedores comunitarios y por sospechas de pagos de sobresueldos dentro de Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, por medio de una funcionaria, presentó una denuncia penal en Comodoro Py por la contratación irregular de personal en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

El miércoles pasado la ministra había echado al responsable del área, Pablo De la Torre. Este lunes, ya de regreso a Buenos Aires después de una semana en el exterior, el presidente Javier Milei se dirigió hasta Capital Humano donde conversó unas dos horas con la ministra y le ratificó, por tercer día seguido, su respaldo absoluto.

La semana pasada, el Gobierno comunicó que Pablo De la Torre fue echado “por mal desempeño de sus tareas” y por no haber realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”.

Sin embargo, la denuncia penal presentada por Leila Gianni, subsecretaria Legal de Capital Humano, no se refiere a la controversia por los alimentos sin repartir, sino a la presunción de que se pagaban sobresueldos en la Secretaría de De la Torre. La causa, por sorteo, quedó a cargo de Ariel Lijo, el juez que el presidente Milei propuso para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuál es la investigación que cursó Capital Humano

El ministerio de Pettovello pide que se investigue un circuito de contrataciones de funcionarios con fondos en dólares aportados por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El relato de Federico Fernández, funcionario de De la Torre, es la base de la denuncia del ministerio de Capital Humano.

Fernández apareció mencionado en una investigación periodística (el programa “Argenzuela”, de C5n) sobre un presuntos “pagos de sobresueldos” en Capital Humano, por lo que, dice el escrito judicial, decidió contar su versión a las autoridades del ministerio. Fernández dijo haber compartido una reunión (en enero pasado) con otros tres funcionarios de Capital Humano, (Maximiliano Keczeli, Lucía Raskowsky, y Agustín Sánchez Sorondo) en la que “se habló sobre la contratación de personal”. Fernández sostuvo que fue Sánchez Sorondo, quien dejó el gobierno antes de ser nombrado formalmente como subsecretario, el que sugirió hacer las contrataciones “a través de la OEI”.

El ministerio afirma que “actualmente no hay contratos vigentes” de la OEI, y que los últimos se pagaron en abril. En la denuncia se explica cómo se pagaban los contratos: “El dinero que cobraban algunos de los consultores era cambiado a dólares estadounidenses a fin de reducir el volumen de billetes, siendo entregados directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y otros a funcionarios con bajas retribuciones. Por último, los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo De la Torre, para saldar la del personal que nunca fue nombrado”. Fernández “quiso dejar constancia que la ministra Pettovello no estaba en conocimiento de esta situación irregular”, figura en la denuncia a la que accedió este medio.

En simultáneo a que se conoció la denuncia de Capital Humano, la ministra Pettovello y De la Torre fueron denunciados penalmente por el mismo caso de las presuntas contrataciones irregulares de profesionales que facturaban por servicios no comprobados a través de un convenio con la OEI.

La denuncia fue presentada por el abogado, docente y exfuncionario de Seguridad bonaerense, Leonardo Martínez Herrero, quien pidió abrir una causa para investigar los presuntos delitos de “malversación de caudales, cohecho activo y pasivo, administración fraudulenta y asociación ilícita atento la cantidad de personas involucradas”.

Además de Pettovello, De la Torre y otros funcionarios ya separados de Capital Humano, el escrito incrimina a Federico Fernández.

Defensa y ataque al kirchnerismo

Por ahora, el Gobierno nacional cerró filas en defensa de Pettovello. “El apoyo a la ministra Pettovello es total, no solo de parte del presidente Milei sino de cada uno de los funcionarios que formamos parte de este Gobierno”, insistió el vocero presidencial Manuel Adorni. “Jamás estuvo por renunciar”, aclaró.

“No voy a entregar la lucha contra la corrupción porque es mi bandera. Yo no voy a entregar a Pettovello de ninguna manera”, dijo el presidente Milei el domingo, a Radio Mitre. “No descarto que este conjunto de delincuentes Kirchneristas quieran tirar un muerto, porque los kirchneristas son así”, alertó.

“Córtela Presidente con la cantinela de ‘son los kirchneristas’. No Presidente, aunque resulte una obviedad, lo que pasa en el Ministerio de Capital Humano es responsabilidad de quienes son sus cuadros de conducción”, le respondió Cristina Kirchner en las redes sociales.

“En lugar de echarle la culpa a los ‘kirchneristas’, revise sus ideas y decisiones acerca de crear un mega Ministerio inmanejable y confiárselo a una persona sin experiencia de gestión en las múltiples disciplinas que abarca. Teorizar en los canales de televisión es muy fácil, gobernar es otra cosa”, concluyó la dos veces presidenta de la Nación.