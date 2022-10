República de Cromañón: el Senado aprobó su expropiación para convertirlo en un espacio para la memoria

Durante una sesión especial llevada adelante este jueves, el Senado aprobó la expropiación del local en donde funcionaba República Cromañón para convertirlo en un espacio para la memoria. En ese lugar, murieron 194 jóvenes por un incendio durante un recital de Callejeros en 2004 y cientos de personas resultaron heridas.

El proyecto tuvo 60 votos a favor y uno en contra. De esta manera, el local fue declarado de “utilidad pública y sujeto a expropiación” y será destinado “a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004″.

El mensaje de la senadora Guadalupe Tagliaferri Foto: Twitter

Las organizaciones de los familiares y sobrevivientes estuvieron presentes en los balcones del Senado y siguieron los discursos atentamente y visiblemente emocionados. Entre abrazos y llantos, esperaron la votación con las fotos de sus seres queridos fallecidos en el incendio.

La propuesta había recibido media sanción el pasado 12 de octubre en la Cámara de Diputados. Además del visto bueno logrado este jueves en el Senado, acompañó el proyecto la Secretaría de Derechos Humanos nacional, que mantuvo un canal de diálogo con las agrupaciones desde 2020.

Tuit Cromañón Foto: Twitter

Entre los discursos, Martín Lousteau, de la UCR, dijo: “Tratamos la expropiación del inmueble donde tuvo lugar Cromañón, una tragedia tiene connotación de la inevitabilidad, esto fue una masacre. Ojalá que el espacio que se va a construir sirva para honrar a los que se perdieron y a los que se quedaron”.

Por su lado, Mariano Recalde, del Frente de Todos, subrayó: “Que hoy estemos votando esta ley ayuda no solo un poco a pedir perdón, sino también a reivindicar a familiares, a sobrevivientes y a las propias víctimas de Cromañón que sufrieron esa culpabilización”.

Qué dijeron los sobrevivientes y familiares sobre el proyecto

Antes de que sancionara la ley, los familiares de víctimas y sobrevivientes brindaron una conferencia de prensa frente al Congreso. En ese marco, leyeron un documento en el cual señalaban que “la expropiación es la única forma de lograr que en Cromañón no haya otra cosa que un espacio para la memoria”.

“Este es un momento histórico para el conjunto de la sociedad, representada por senadores y senadoras, que tienen la oportunidad de saldar una deuda con una generación entera. En definitiva, una deuda con la sociedad toda”, subrayaron.

Para ellos, que se sancione la ley, que finalemnte sucedió, significaría que “todas las fuerzas políticas de nuestro país coincidieron en la importancia de que no se olvide lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004 y para que nunca más se repita”.

Familiares y sobrevivientes celebraron la sanción de la ley.

El documento estuvo firmado por Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de la Matanza, Movimiento Cromañón., Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia.

Actualmente, el edificio pertenece a la sociedad “Nueva Zarelux”, cuyo dueño es Rafel Levy: el mismo propietario que al momento del incendio. Le había sido restituido en octubre del 2018 por decisión del Tribunal Oral Criminal 24.

“Ante semejante masacre, por la cual fueron condenados tanto empresarios como funcionarios públicos por cohecho, es el Estado el cual debe garantizar las instancias reparatorias. Y entre dichas instancias, es indispensable que se garantice la Memoria Colectiva”, manifestaron los autores en el proyecto de expropiación.