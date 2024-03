Repercusiones sobre el discurso de Milei: apoyo del macrismo, algo de desconfianza en la UCR y oposición del peronismo

“Primero tenemos que tener una jornada de diálogo para escuchar. Hay que hacer una agenda de diálogo y extender la convocatoria a sectores productivos y del trabajo; no sirve sentar solo a los sectores políticos”, fueron las primeras declaraciones del gobernador Llaryora sobre la convocatoria del presidente Milei a firmar un pacto con las provincias el próximo 25 de Mayo, a realizarse en Córdoba.

“Claro, cómo no voy a ir”, respondió sobre su participación en la cumbre, a la salida del Congreso nacional. Pero aclaró: “Para mí tenemos que ir todos los gobernadores, pero tiene que ser más amplia la convocatoria –insistió-, con mesas productivas y d elso trabajadores, no se necesita un capricho ni decisiones autoritarias”, manifestó.

“Mayo queda lejos, hay que tomar medidas más rápidas por el nivel de recesión para defender el empleo y el trabajo”, dijo, además, el gobernador.

Reconoció, no obstante, que el presidente abrió “una negociación y una gran oportunidad”.

“La luz de esperanza que nos queda a los argentinos es un consenso donde todos pongamos por igual. Es nuestro deseo que el mencionado Pacto de Mayo pueda encaminarnos a ese país que soñamos. Los cordobeses acompañaremos a un acuerdo justo y federal”, sostuvo, a su vez, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Desde el propio gobierno, el ministro de Economía, Luis “Toto “ Caputo publicó un mensaje en la red social X: “¡El discurso más emocionante de nuestra historia!”, sostuvo.

El expresidente Mauricio Macri se sumó a la convocatoria presidencial desde las redes sociales. “Un mensaje claro, firme y con coraje. Todos los argentinos tenemos que apoyar al Presidente y la clase política aceptar esta invitación en un gesto de humildad y grandeza”, dijo, a la vez que prometió: “Presidente, el PRO estará en Córdoba para firmar el Pacto del 25 de Mayo”.

La diputada nacional Laura Rodríguez Machado (PRO Córdoba), presente en el recinto, definió al discurso presidencial como “un claro y desgarrador análisis de la herencia que nos dejó el kirchnerismo”, a la vez que destacó “la claridad del presidente para dejar al descubierto la corrupción encarnada por el populismo”.

Rodríguez Machado sostuvo que con el “Pacto de mayo” convocado por el presidente se comienza “el camino de la prosperidad.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también del PRO, evitó hacer declaraciones al salir del Congreso. Poco después difunció un mensaje: “Presidente, cuente conmigo para impulsar el Acuerdo de Mayo que propuso esta noche, Estoy de acuerdo con todos y cada uno de los 10 puntos que planteó”, publicó más tarde Frigerio, en una clara alineación del macrismo con la convocatoria de Milei.

Sorprendió el mensaje de “Nacho” Torres, gobernador de Chubut, quien hasta hace horas estaba en un cruento enfrentamiento con Milei. “Celebro y acompaño la convocatoria del presidente al Pacto del 25 Mayo. Coincidimos en el norte de los ejes planteados, con diálogo y respeto por el federalismo. Y en este contexto de convocatoria, sería muy importante contar con su presencia en la reunión del 7/3 en Puerto Madryn, junto a los gobernadores patagónicos, para diseñar y consensuar una agenda de desarrollo productivo”, expresó.

Qué dijeron desde la UCR

En la UCR la recepción del discurso fue dispar. “Quedó abierto un diálogo”, reconoció el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro al salir del Congreso, pero admitió tener dudas sobre la pretensión del Ejecutivo de insistir con la ley Bases.

Desde Mendoza, el gobernador radical Alfredo Cornejo valoró “la convocatoria a un pacto político por la economía y la sociedad”. “Es importante señalar que muchas de las iniciativas planteadas por el Presidente son parte del camino recorrido en Mendoza de los últimos 8 años”, dijo.

“Arranca bien con la provincia donde celebra el Pacto”, dijo el diptuado nacional Rodrigo De Loredo, sobre la convocatoria, y coincidió con la descripción de Milei sobre la herencia. “Muchas iniciativas del presidente las propicia el radicalismo”, dijo en relación a la reforma laboral, entre otros puntos.

“No suena muy sincera la convocatoria”, dijo en cambio el diputado nacional, también radical, Facundo Manes, por las condiciones impuestas por Milei, como la aprobación de la Ley Bases. “No es necesario tanto show con el sufrimiento que hay en la sociedad”, agregó. “El populismo son respuestas fáciles para problemas complejas”, criticó a Milei.

También radical, la diputada Karina Banfi, dio su opinión: “El Presidente hoy ofrece el camino del diálogo y dejar la confrontación. Enhorabuena. Sólo hago una observación: el diálogo implica estar abierto a la opinión del otro. Nadie puede sentirse dueño de la verdad si lo que se busca es sacar el país adelante. A trabajar mucho”, propuso.

La mirada de la oposición dura

Entre los primeros en aludir al discurso desde la oposición estuvo Juan Grabois. “Saben que pasa con cada alimento que se reparte porque no reparten ninguno. La casta come todos los días, los pibes no”, replicó desde al red social X, poco después de que el presidente aludiera a los movimientos sociales.

Grabois hizo referencia al recinto dominado por un tono festivo que aplaudió permanentemente al presidente. “Jinetes del Fracaso. Si Milei hubiera seguido con el Rock&Roll podría haber hecho un banda piola con ese nombre y hubiera evitado el espectáculo lamentable de los aplaudidores más boludos de la historia reciente que -pasados de merca- se visten de gala para chillar loas a un empobrecimiento brutal que ni los roza”, escribió el dirigente de Unión por la Patria.

El gobernador kirchnerista de Buenos Aires, Axel Kicillof, se retiró sin hacer declaraciones. “Mañana vamos a responder”, dijo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien decidió no viajar a Buenos Aires. Se espera para las próximas horas un pronunciamiento conjunto de los gobernadores peronistas.

“Los agravios y las excusas no tapan la realidad. Producto de la motosierra y la licuadora, que viene llevando adelante como plan económico, cada vez son más los compatriotas que están siendo perjudicados por el brutal ajuste, generando zozobra y graves complicaciones en la vida diaria”, se pronunció el bloque diputados de Unión por la Patria.

Germán Martínez, jefe de los diputados de UP, dijo que “el gobierno no reconoce lo que está pasando en la realidad”. “No dijo nada nuevo e insistió con un proyecto que ya fue rechazado; van a llevar al Presidente de la Nación a un nuevo fracaso”, pronosticó.

La televisación pública se limitó a enfocar a los palcos efusivos, y a diferencia de transmisiones anteriores, pocas veces se hizo un plano sobre un opositor.

La diputada de Izquierda Unida, Myriam Bregman publicó una foto del cartel que expusieron los legisladores de izquierda, sin ser tomados por la transmisión oficial. “La verdad que quiere ocultar”, concluyó Bregman.

“El presidente hizo lo que mejor sabe, vender humo; juntó todos los clichés para ocultar lo que está haciendo. Escandaloso que traiga los aplaudidores, todo guionado”, cuestionó la diputada.

Palabra de analistas

Fuera del arco político, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, dejó en las redes una primera lectura sobre los dichos presidenciales: “Nuestro querido país tiene un pacto de convivencia plural y pacífica desde 1853. Se llama Constitución Nacional. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Necesitamos que se cumpla, no que se la someta a un pacto fundacional liderado por un mesías libertario”, escribió, en dura crítica a las propuestas presidenciales.

El analista político y director de la consultora Synopsis le apuntó al “modo Milei” de hacer política: “Hay una inconsistencia de base, que sigue presente en este escena y es que Milei sigue maltratando (hoy lo hizo nuevamente) a aquellos con los que tiene que acordar. Después de maltratar a los Gobernadores los convoca a firmar un Pacto. Sigue siendo muy extraño el método”, opinó.

El economista Pablo Gerchunoff fue irónico respecto al mensaje presidencial: “Ni dolarización, ni competencia de monedas, ni cierre del BCRA. ¿O se me pasó?”, se preguntó acerca de la falta de anuncios concretos de fondo.

Acompañamiento empresarial

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su acompañamiento al mensaje presidencial.

“Desde nuestra Entidad apoyamos firmemente el proceso de desregulación que está llevando adelante el Gobierno Nacional, como así también el contundente ordenamiento fiscal y monetario, la austeridad en el manejo de los fondos públicos y el combate a la corrupción enquistada en diversos ámbitos”, sostuvo Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC.

Otras asociaciones empresarias, las cerealeras y aceiteras nucleadas en CIARA y CEC calificaron al mensaje presidencial de “contundente, claro y preciso, en el camino a transitar para salir de esta profunda crisis económica y social. Alentamos a los gobernadores a sumarse al Pacto de Mayo que debe sentar las bases del desarrollo sostenible que necesita nuestra país con un comercio exterior con valor agregado que sea la clave del crecimiento”.