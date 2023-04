Por qué a Sergio Berni lo escoltó la Policía de la Ciudad y las consecuencias políticas para el ministro de Seguridad

Las imágenes que dejaron este lunes las agresiones contra Sergio Berni marcarán un antes y después en la provincia de Buenos Aires. Que el propio ministro de Seguridad bonaerense se haya tenido que ir escoltado por la Policía de la Ciudad puede haber sido la catapulta que lo saque del plano político en el corto plazo.

Para entender, el ministro de la provincia de Buenos Aires fue solo a la manifestación por el crimen de Daniel Barrientos, en lo que especialistas sostienen que fue una “mala lectura” de la situación que está caldeada en el Conurbano, explotado entre la inseguridad y las dificultades para llegar a fin de mes.

Protesta de colectiveros. El ministro de Seguridad Sergio Berni fue agredido por los manifestantes y debió ser evacuado en un auto blidando. (Maxi Failla / Clarín)

Lo que sucedió este lunes fue el primer hecho gráfico que marca el cansancio de la gente con las promesas de los políticos, en un año cargado por las elecciones 2023. En ese sentido, Berni puede haber catapultado su capital político al ser trasladado por la policía que pertenece a Horacio Rodríguez Larreta.

Se esperan horas agitadas en La Plata a la espera de la palabra de Axel Kicillof, quien hasta el momento no se ha expresado públicamente sobre los hechos, ni la agresión a Breni ni el asesinato de Daniel Barrientos. El colectivero fue víctima de la inseguridad en el Conurbano y quien quedó en esa línea delgada es el ministro.

El propio ministro sabía esto, que a pesar de recibir piedrazos y golpes, no se quería ir del lugar, más vinculado a su salida del gabinete bonaerense que por lo que podía discutir con el grupo de colectiveros que se mostraron muy enojados desde el comienzo.

Por qué la Policía de la Ciudad se llevó a Sergio Berni y no los efectivos de la bonaerense

Cabe remarcar unas cuestiones sobre el rol de la General Paz, uno de los límites entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Los efectivos de la Policía de la Ciudad fueron quienes evacuaron al ministro Berni a pesar de su resistencia.

Esto se debe a que la avenida General Paz, que tiene una extensión de 24,3 km y marca los límites entre la Ciudad y la Provincia, tiene la jurisdicción de la fuerza porteña. Es decir, lo que sucede sobre la autopista es responsabilidad de los efectivos porteños.

Su colectora del lado de la provincia configura el límite con los distintos partidos de la Provincia que lindan con la Ciudad, por lo que esta avenida está incluida dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La protesta de los colectiveros se realizó en la zona que pertenece a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el actuar de los efectivos marca la bronca de Berni cuando se lo llevaron.

Cómo fue la agresión al ministro Berni

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se hizo presente en la marcha que estaban realizando los choferes de las líneas de colectivos que estaban en el paro. Cuando llegó en helicóptero, Berni se acercó donde estaba la manifestación cuando rápidamente fue agredido por los manifestantes.

Berni recibió golpes de puño como también piedrazos que lo arrinconaron contra un paredón en una de las subidas de la avenida General Paz. Hay denuncias de policías que estaban en el lugar y recibieron proyectiles que lanzaban los manifestantes.

El ministro, que llegó solo a la manifestación, afirmó que no se iba a ir hasta hablar con los colectiveros: “Yo no me escondo, estoy acá”, señaló el funcionario que fue increpado y todavía estaba siendo agredido por los manifestantes.

Tras un operativo de la Policía de la Ciudad, el ministro de la provincia de Buenos Aires tuvo que ser evacuado por los efectivos, que luchaban en contra de la voluntad del funcionario que insistía en quedarse para dialogar con los manifestantes.

Los colectiveros se alteraron tras el operativo y comenzaron un enfrentamiento con la infantería que llegó al lugar para quitar al ministro. Hubo piedrazos, gas pimienta y enfrentamientos con la policía.