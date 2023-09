Picante cruce: Patricia Bullrich acusó de “garca” a Juan Grabois y este le dijo que si tiene pruebas, lo denuncie

Patricia Bullrich, candidata a presidente de Juntos por el Cambio, advirtió sobre un caso que la conmovió en Olavarría y que involucraba a una persona que trabajaba en una cooperativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que dirige Juan Grabois.

Según cuenta la postulante, un hombre fue despedido de la cooperativa luego de que se viralizara un video en el que se lo ve con la ropa del MTE saludándola y prometiéndole su voto.

A partir de dicha situación, este miércoles Bullrich compartió un mensaje en sus redes dirigido a Grabois: “Dejá de apretar a los laburantes. Hacé las cosas bien”, le reclamaba en la publicación.

En el video, por su parte, relataba: “Le sacaste el trabajo y hasta el uniforme a José Ovejero porque me saludó, porque me quiere votar. Garantizale a este laburante que no sufra más represalias. [...] No puede ser que lo saquen, lo maltraten, le digan de todo en un chat y lo echen. Eso es de garca”.

La respuesta del dirigente social no tardó en llegar. “Nunca le saqué nada a nadie y muchos menos por cuestiones política. Vos sí. ¿Te acordás cuando fuiste ministra de De La Rúa? Le robaste el empleo no a una, sino a millones de personas y el 13% a los jubilados”, dijo.

Y respecto del episodio en sí señaló: “Me enteré lo que pasó con José. En la cooperativa no se le exige afiliación política a nadie. Sí la foto que se sacó generó debate. Pero no lo echaron, ni pidieron que se vaya. Si tenés pruebas de que yo hice algo así, denunciame. No tenés el derecho, tenés la obligación. Pero como sos garca y mentirosa ponés un videíto en internet. Presenta la denuncia, hacé las cosas bien”.