Patricia Bullrich diferenció su eventual Gobierno de la gestión de Mauricio Macri: “Esta vez, las amenazas no entran”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, expresó que su eventual Gobierno se diferenciará del de Mauricio Macri (2015-2019) porque “esta vuelta las amenazas no entran”. Y señaló: “La primera piedra se la devolvemos en plazas, parques y construcción”.

Bullrich estuvo en un acto en la localidad bonaerense de Ituzaingó, como parte de su gira electoral rumbo a las elecciones del 22 de octubre. “Van a intentar no dejarnos gobernar. Les quiero avisar que esta vuelta las amenazas no entran. Esta vuelta la primera piedra se la devolvemos en plazas, en parques, en construcción”, afirmó durante su discurso en la Plaza San Martín, en el centro de esa localidad del oeste del conurbano.

Patricia Bullrich en Ituzaingó Foto: Twitter

La exministra de Seguridad macrista afirmó que la coalición es “la fuerza política que ha tomado la decisión de no dejar de avanzar en el país a aquellos que se lo quisieron llevar puesto”.

“Hoy podemos decir que defendimos las producción y al campo, a las empresas. Defendimos a la Justicia argentina, que se la quisieron llevar puesta muchas veces, a pesar de muchos jueces que fueron cómplices”, resaltó.

En tono electoral, prometió “reparar a nuestros jubilados” y recalcó que cambiará “las prioridades del kirchnerismo de llenar al Estado de burócratas”.

“Queremos tener buenos sueldos para los policías, buenos sueldos para los docentes y que aprendan lo que tengan que aprender para enseñar. También necesitamos buenos sueldos para nuestras Fuerzas Armadas”, explicó.

Bullrich dijo que las elecciones presidenciales de octubre representan “la última batalla” y remarcó que JxC es “la única fuerza capaz de gobernar el país con valores” y “sin corrupción”.

La candidata pidió a su militancia que vaya “casa por casa” con el mensaje de que la coalición “está ordenada” y que “tiene un liderazgo claro, un ejército de intendentes y gobernadores como nunca”.

“No nos tiremos en una pileta vacía. Te tirás a la pileta vacía y te rompés la cabeza. Nosotros somos una pileta con agua. Somos una pileta que va a poder gobernar la Argentina de verdad”, agregó.

Al arribar a Ituzaingó, Bullrich afirmó que la coalición “viene muy bien” con “mucho contacto con la gente” y que el candidato a intendente Gastón di Castelnuovo “va a hacer historia” en el distrito gobernado por el dirigente peronista Alberto Descalzo.

“Tenemos un objetivo y un desafío para sacar al kirchnerismo después de 28 años que esta el mismo intendente. Gastón va a hacer historia, como lo hicimos el domingo en Chaco y en Santa Fe”, sostuvo en declaraciones a TN.

Propuestas de campaña

Por la noche, la candidata presidencial presentó algunas de sus propuestas en caso de ser electa, entre las que destacaron una “nueva ley del Banco Central”, declarar la “esencialidad de la educación”, lo cual impediría que los docentes tengan derecho a huelga y una reforma del código penal para darle a las fuerzas de seguridad “una legítima defensa privilegiada”.

“La estabilidad es el primer tema fundamental, que es una ley que impide imprimir, que impida cepos, la nueva ley del Banco Central, para poder entrar en un camino en que la inflación deje de ser un problema y logremos el equilibrio fiscal”, indicó Bullrich en una entrevista para LN+.

Y añadió que hará “un presupuesto con déficit cero” y una “reforma del Estado profunda, con menos ministerios y menos niveles”.

Sobre la educación y la seguridad

Por otra parte, se refirió a la idea de prohibir la huelga para los docentes: “Vamos a declarar la esencialidad de la educación. ¿El derecho a huelga en Argentina existe en todos lados? No. Los policías no pueden hacer huelga porque está en peligro la vida de la gente. En la educación, 190 días de clases se tienen que cumplir porque si no está en peligro el futuro de los chicos”.

Ante la posibilidad de que los gremios docentes se opongan, la dirigente del PRO aseguró que “llegaremos hasta la Corte Suprema de Justicia y les sacaremos la personería gremial, haremos todo lo que haya que hacer para que nunca más un chico no tenga 190 días de clase”.

“No solo van a dar clase los docentes porque van a sentir el compromiso docente sino que va a haber consecuencias, positivas para el que vaya y negativas para el que no vaya”, aseveró.

También marcó la necesidad de “cuidar a las fuerzas de seguridad” y afirmó que va a “cambiar el artículo 34 del código penal, como acaba de cambiar Chile y Uruguay”.

En ese sentido, habilitará la “legítima defensa privilegiada”, que implica que “cuando el uso del arma es en cumplimiento del deber, ya no es legítima defensa. Se viene el gatillo contra los delincuentes”.

Qué dijo sobre Milei

Respecto al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, Bullrich señaló que “no dice lo mismo que en la campaña” de las PASO.

“Milei está irreconocible. No sé cuál es Milei, el de la dolarización o el que dice que va a hacerlo tres años después, que está contra la casta y suma a (Luis) Barrionuevo, que dice que va a votar leyes sin diputados”, completó.