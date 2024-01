Pablo Moyano: “Los trabajadores, los jubilados, van a llevar en andas a Luis Caputo, pero para tirarlo al Riachuelo”

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, protagonizó el acto de este miércoles de la CGT y en medio de su conferencia pidió a los legisladores rechazar la Ley “Bases” que se encuentra en la Cámara de Diputados y reclamó que “no traicionen a los trabajadores” y a la “doctrina del peronismo”.

En ese sentido, aseguró que su función es “defender a los laburantes, a los que menos tienen y a los jubilados”. ”Que digan públicamente si están con los trabajadores o con las corporaciones y el modelo económico que lleva adelante el presidente Javier Milei”, pidió Moyano al hablar en la Plaza del Congreso, en el contexto del paro y la marcha de la CGT.

Primer Paro Nacional y movilización de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. Foto: Juano Tesone

Moyano advirtió que “un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los trabajadores y la soberanía nacional”. ”Les pedimos a los diputados que tengan dignidad y principios y no se ofendan si les dicen algo en los medios. Les pedimos que no traicionen a los trabajadores, a la doctrina del peronismo, que es defender a los laburantes, a lo que menos tienen y a los jubilados”, sostuvo.

También se expidió en contra de Ganancias y pidió a los legisladores que “no se les ocurra poner otra vez el impuesto a los trabajadores. Si son tan guapos aumenten el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones, pero no a los trabajadores”.

La amenaza de Pablo Moyano a Luis Caputo

Pablo Moyano, quien fue el primero en tomar la palabra en el acto de la CGT, lanzó: “Los trabajadores, los jubilados van a llevar en andas a Caputo (ministro de Economía) pero para llevarlo al Riachuelo”, dijo.

Y continuó: “Cada vez que gana un modelo liberal, ultraliberal, a lo primero que apuntan es a los trabajadores. En la CGT estamos pidiendo un aumento de urgencia para los jubilados y las jubiladas”.

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei. Foto: AP

En otra parte de su discurso, preguntó por qué “YPF no se privatiza y las otras empresas (del Estado) sí”, en alusión a la exclusión de esa empresa del listado de las compañías estatales a privatizar, según el dictamen de las comisiones que analizan el proyecto en la Cámara baja.

”No se pueden privatizar las empresas del Estado como Aerolíneas Argentinas, Télam, Banco Nación, Radio Nacional. Van a dejar a millones de trabajadores en la calle y se las van a entregar a los amigos”, advirtió Moyano.

Agregó que “esta ley de reforma laboral la escribió Paolo Rocca y Mercado Libre” y sostuvo que “la patria no se vende, la patria se defiende”.