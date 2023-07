Otra cumbre del Mercosur con tensiones: Alberto Fernández y Lacalle Pou volvieron a cruzarse por Venezuela

Las diferencias entre el presidente Alberto Fernández y su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, respecto a la crisis en Venezuela volvieron a quedar expuestas en la LXII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se celebró en Misiones, en la que se resolvió avanzar en las negociaciones con la Unión Europea (UE).

Al disertar, Lacalle Pou le reclamó a sus pares del bloque regional “alzar la voz” para condenar la inhabilitación de la opositora venezolana María Corina Machado. “El Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda ir hacia una democracia plena, que claramente no la tiene”, demandó.

Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández.

“Todos acá sabemos qué pensamos sobre el régimen venezolano. Hay que trata de ser objetivos. Está claro que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de elecciones, a una candidata como María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos”, remarcó Lavalle Pou.

Machado, inscrita para participar en las primarias de octubre próximo en Venezuela, previas a las elecciones presidenciales de 2024, fue recientemente inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por 15 años.

El mandatario uruguayo respaldó así las expresiones que antes realizó su par de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien se mostró preocupado por la situación en Venezuela. “Siempre he buscado darle voz al sufrido pueblo venezolano. Y esta vez no será la excepción. La coherencia no puede dejarse de lado al último minuto. Cuando asoma un camino de salida, un itinerario de esperanza por la realización de unas elecciones con la oposición, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de Maria Corina Machado”, lamentó.

“Este es un hecho que choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos”, completó Abdo Benítez.

Cuál fue la posición de Alberto Fernández

El presidente Fernández escuchó los planteos de los mandatarios de Uruguay y de Paraguay y salió a ratificar su posición: “El problema de Venezuela deben arreglarlo los venezolanos, a través del diálogo entre ellos. No los países metiéndonos en cuestiones internas de otros países. Sí garantizando, como bien ha dicho el presidente Abdo, que sea respetando la institucionalidad y los derechos humanos, pero la mejor forma de hacerlo es recuperando el diálogo entre los venezolanos”.

“Lo que ha ocurrido, ahora, con María Corina Machado es algo que nosotros tomamos en cuenta y que estamos planteando en la mesa del diálogo, que es donde creemos que debe plantearse”, dijo Fernández luego de ponderar las gestiones con la Organización de las Naciones Unidas para garantizar el diálogo y la vigencia de los derechos humanos en Venezuela.

Por qué Uruguay no firmó el documento

Fernández procedió luego a entregarle la presidencia pro tempore del Mercosur al brasileño Luiz Inácio “Lula” Da Silva, con quien promueve el regreso de Venezuela al bloque regional. La cumbre finalizó con “el compromiso para avanzar hacia la pronta suscripción” del acuerdo con la UE, que se negocia desde hace casi un cuarto de siglo.

Argentina le cedió la presidencia pro tempore a Brasil. Foto: Presidencia

Así lo manifestó en un comunicado conjunto que no suscribió Uruguay como forma de protesta ante la falta de apertura del grupo para poder negociar “de forma autónoma” con terceros países.

Fernández y Lula fueron los que plantearon reparos sobre el acuerdo con el bloque europeo. En este contexto, Argentina, Paraguay y Uruguay ya han presentado sus “contrapropuestas”, pero falta Brasil, que ha pedido más tiempo para presentar sus observaciones.