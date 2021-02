Bernardo Fernández, dueño del complejo Parque Ader, lloró de bronca e indignación ante el bloqueo que militantes del Sindicato de Camioneros mantienen desde hace una semana en el ingreso al predio, por un reclamo gremial con una de las empresas de envíos que funciona allí.

“Nosotros pagamos los impuestos, estamos al día en todo, no debemos nada y nos sacan millones en impuestos. ¿Para qué? ¿Para que nos prohíban trabajar? Nos quitan la libertad de trabajar. A mí me encanta laburar y me da bronca que esta gente me destruya todo. Estoy harto, estoy podrido”, manifestó a Somos Norte.

El jueves pasado, un centenar de afiliados a Camioneros se apostó en la puerta del Parque Ader y restringió la circulación de vehículos para ingresar y salir del recinto. Fernández ya se presentó ante la Justicia con la denuncia.

Además, el dueño del parque denunció que los manifestantes han agredido verbalmente a los directivos del parque, forzaron el portón para ingresar, rompieron vidrios y otros elementos. La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Musso.

Pero en lugar de retroceder, los hombres del sindicato de Hugo Moyano ya instalaron carpas y baños químicos en el ingreso al parque de Villa Adelina, con la intención de mantener el bloque con más comodidad.

La medida está motivada puntualmente en una exigencia a la empresa de envíos Chazki, que funciona en Parque Ader. Camioneros reclaman la afiliación de 60 empleados de la compañía.

Sin embargo, al mantener el bloqueo en el ingreso al parque, la medida afecta a todas las empresas que tienen sus instalaciones allí, y varias bajaron sus persianas temporalmente, indicó TN.