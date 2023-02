Máximo Kirchner habló en Diputados: “Ningún jubilado argentino origina el déficit fiscal”

El diputado Máximo Kirchner rompió el silencio en el recinto de la Cámara de Diputados para defender la ley de moratoria previsional y sostuvo que “ningún jubilado argentino origina el déficit fiscal”.

“Hoy hay 800.000 argentinas y argentinos que por diferentes razones que se explicitaron necesitan de esta ley”, dijo Kirchner, que intervino al cierre de la sesión de este martes, la última del período extraordinario.

El legislador reconoció que “es verdad que esta ley no es suficiente, pero hoy va a faltar menos que ayer para cada argentino y cada argentina. La construcción de una sociedad más justa es esto”.

“Las dirigencias políticas deciden dar quórum o no dar quórum. Yo no di quórum para la ley de pago a los fondos Buitres. Este año la sociedad argentina podrá decidir quién da quórum y quién no da quórum”, advirtió en otro pasaje de su alocución.

Además, Kirchner se refirió al escrache que sufrieron los diputados de la oposición en oficinas de la ANSES por no haber acompañado la moratoria previsional el año pasado.

“Si algún diputado o diputada se sintió mal por los carteles, es entendible. También es un poco de empatía. Si uno se siente mal por ver su cara en un cartel, imagínense como nos sentimos muchos de nosotros y nosotras cuando gatillan en la cabeza de la Vicepresidenta”, aseveró, y recibió aplausos de su bancada.

Máximo Kirchner: “Ningún jubilado ni ninguna jubilada origina el déficit fiscal". Foto: Federico López Claro.

En tanto, consideró que “ningún jubilado ni ninguna jubilada origina el déficit fiscal. El Estado invierte en sus habitantes. Son argentinos y argentinas que necesitan la presencia del Estado argentino”.

Para finalizar, Kirchner señaló que “la mayoría de los Estados del mundo se encuentran en déficit fiscal. No creo que ese sea el problema de la Argentina en sus cuentas”.