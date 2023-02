Massa promovió en el G20 sus quejas para que el FMI contemple el impacto de la guerra

Ante una situación crítica por incesante sangría de las reservas del Banco Central, el ministro de Economía, Sergio Massa, usó su exposición en ante el G20 para reclamarle a los miembros del FMI y de otros organismos multilaterales que contemplen la situación de los países más afectados por el efecto inflacionario que provocó la guerra en Ucrania. Es que, según el Gobierno nacional, la Argentina perdió U$S 4.940 millones.

Sergio Massa se reunió en la ciudad india de Bengaluru con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jay Shambaugh. (Ministerio de Economía)

Massa, que el jueves a la noche mantuvo un breve contacto con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, recurrió a esos números para volver a reclamar que el prestamista de última instancia revise su política de sobrecargos.

Al exponer en la Cumbre del G20 de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, que se realiza en India, el titular de la cartera económica dijo que esa política del FMI “es regresiva, porque recae sobre los países con mayores necesidades de financiamiento; pro-cíclica, porque dificulta aún más la recuperación económica y la capacidad de repago; y opaca, porque rara vez los países saben que deberán pagar sobrecargos”.

Seguido, Massa pidió que los países que integran el G20 y que “reclaman que pongamos en agenda la gravedad del daño de la guerra” instruyan a “sus directores en los organismos multilaterales para que los que fuimos víctimas económicas de estos daños seamos escuchados en esos foros”.

Según un informe que elaboró Economía, la invasión de Rusia a Ucrania generó un efecto negativo de U$S 4.940 millones en la balanza comercial de la Argentina “que se atribuye a un shock general de precios internacionales del sector agropecuario (soja 9,4%, trigo 33,7% y maíz 17%)”.

“Se observa un aumento del valor de las importaciones de combustibles en U$S 3.757 millones en relación a los U$S1.999 millones proyectado a precios preguerra. En el complejo agroexportador, se evidencian exportaciones netas por un total de U$S 617 millones adicionales a lo proyectado antes de la guerra. Finalmente, el costo de los fletes para exportación sufrió un aumento de U$S 1.800 millones en relación a las estimaciones anteriores a la guerra”, precisó el documento que preparó el equipo de Massa.

El ministro de Economía buscó ponderar algunas acciones para tratar de disipar la tensión por la falta de dólares y el estado de la deuda pública. En primer lugar, destacó el entendimiento con el Director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, para que la Argentina no desembolse la contraparte local de financiamiento sobre los créditos aprobados por la entidad para 2023 y 2024. El cálculo oficial arrojó que ese acuerdo significará un ahorro para el país de U$S 400 millones.

El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Eduardo Setti, salió luego a celebrar que el Tesoro recibió ofertas que casi duplicaron el monto de los vencimientos en pesos. “Hoy vencían 283 mil millones de pesos. Tuvimos ofertas por casi 600 mil millones. Vamos a aceptar 330 mil millones. Pero queremos agradecer el fuerte acompañamiento del mercado en esta nueva licitación del financiamiento del sector público”, expresó el funcionario.

La operación demandó una suba de las tasas en los títulos que se ofrecieron. “Pagaron 118,3% TEA a 96 días en las LEDES, sigue subiendo la tasa de a poquito. Lo que dejaron afuera es porque era más caro aún. Bastante CER también a tasa un poco más baja que la última. Y absolutamente todo vence antes de las PASO”, evaluó el economista Gabriel Caamaño.

El Banco Central de la República Argentina volvió a desprenderse de dólares este viernes.

Mientras, el Banco Central volvió a desprenderse de dólares el viernes (U$S 28 millones) y así se encamina a cerrar febrero con ventas cercanas a los U$S 1.000 millones para atender la incesante demanda del mercado.