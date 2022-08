Massa le prometió a la Mesa de Enlace agilizar el mecanismo para liquidar la cosecha de soja

El ministro de Economía Sergio Massa les prometió este viernes a los referentes de la Mesa de Enlace mejorar el mecanismo tendiente a promover las liquidaciones de la cosecha de soja, que se enmarca en las medidas del gobierno nacional para superar la crisis cambiaria.

Los integrantes de la Mesa de Enlace: Jorge Chemes, de CRA; Carlos Achetoni, de FAA; Nicolás Pino, de SRA, y Elbio Laucirica, de Coninagro, luego de la Reunión con Massa. Foto: Clarín.

“Ellos nos plantearon que había que mejorar la implementación de la circular que salió hace algunas semanas, del esquema 70/30, donde se otorga una mejora del valor que recibe el productor en el caso de la soja. Pidieron que la instrumentación dé la posibilidad de acceder de manera más ágil, más fácil, que no les genere los inconvenientes que les está generando a los productores desde el punto de vista administrativo”, manifestó el secretario de Agricultura, Juan Bahillo.

En declaraciones a Radio Con Vos, el funcionario dijo que Massa asumió el compromiso de dar una respuesta en el corto plazo. “Lo vamos a trabajar con el BCRA por indicación del ministro Massa y asumimos el compromiso de dar una respuesta rápidamente”, remarcó.

Bahillo aclaró además que no se analiza modificar ese sistema para ampliar los beneficios destinados a aquellos productores que aceleren la venta de sus cosechas. “Yo no tengo esa información y no lo hemos analizado”, dijo.

El secretario de Agricultura se refirió al mecanismo que puso en marcha el gobierno nacional, con el que se buscan acceder a 2.500 millones de dólares.

Según lo estipulado por el Ministerio de Agricultura, existen cerca de U$S10.000 millones en granos que aún no fueron liquidados. Foto: Tomy Fragueiro.

El esquema, que estará vigente hasta el 31 de agosto, ofrece la posibilidad de depositar el 70% de los pesos obtenidos con la exportación de soja en una cuenta que ajusta diariamente por variación del tipo de cambio, y el 30% restante a comprar divisas al “dólar ahorro” (oficial + 65%), que el viernes cerró a $ 226,50 en el Banco Nación.

Según cálculos del Ministerio de Agricultura, actualmente hay cerca de U$S10.000 millones en granos que aún no fueron liquidados, de los cuales una porción más pequeña -cercana a los U$S 3.000 millones- está en centros de acopio, pero aún sin precio fijado, por lo que aún no se concretó su venta.