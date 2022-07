Este sábado el presidente de la Rural, Nicolás Pino, dio un discurso dónde no solo cosechó amplia adhesión entre referentes políticos, sino dentro de la propia agroindustria.

Los demás directivos de la mesa de enlace que participaron de la ceremonia avalaron el mensaje del anfitrión y hasta el designado ministro de Economía, Sergio Massa, transmitió en la previa guiños al campo.

Inauguración de La Rural. / Foto: Federico López Claro Foto: Federico Claro

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), otra de las entidades de la mesa de enlace, habló de los cambios en el Gabinete. Dijo que “las renuncias son irrevocables y no sabemos quiénes serán los nuevos funcionarios, particularmente en Agricultura. Esperemos a la semana que viene, y cuando haya confirmaciones de los nuevos referentes veremos si nos llaman o nos comunicamos desde la mesa de enlace, porque necesitamos empezar por el diálogo para llegar a resultados lo más pronto posible, porque estamos en una situación grave y que todavía se puede complicar más.

En cuanto a la perspectiva del rumbo del Gobierno, el ruralista entrerriano destacó que “la situación no da para más”, aunque dejó abierto cierta expectativa. Considera que “ante un cambio de funcionarios es imposible no pensar que algo pueda cambiar”, pero advirtió que “la situación no se puede revertir con palabras, hay que mostrar hechos, porque el nivel de desconfianza es tan profunda que si no se da un viraje contundente va a ser muy difícil que el país arranque”.

Juan Schiaretti recorre la rural 2022 junto a su presidente Nicolás Pino Carlos Gutierrez Foto Federico Lopez Claro

Según Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria, el discurso de Pino fue “muy concreto y respetuoso, representó a la mesa de enlace porque cualquiera de los 4 presidentes de las entidades lo podría haber expresado. Se refirió a lo que nos preocupa a todos y dijo con mucha claridad lo que necesitamos para desarrollar a la agroindustria”.

Qué dijo Sergio Massa de la exposición en La Rural

Si bien se excusó amablemente de aceptar la invitación a la concurrida ceremonia en el predio de Palermo, con el argumento de que aún no asumió formalmente, en esos intercambios con Pino el tigrense dio indicios de que buscará mejorar la relación del Gobierno con el campo, convencido de que la agroindustria es parte de la solución para salir de la crisis y desarrollar el país, según coincidieron representantes de entidades gremiales y técnicas del ruralismo.

Massa aclaró que no reducirá las retenciones y que no impulsará una devaluación, pero anticipó que luego de que termine de conformar su equipo de colaboradores, se reunirá con la mesa de enlace e intentará generar consensos superadores.

Entre los incentivos que el superministro propondría al campo, incluidos en las medidas que anunciará esta semana, habría una mejora del “dólar soja” que presentó la semana pasada el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, por ahora sin éxito. El objetivo, dicen quienes participan de la reformulación del Gobierno, es que “Argentina exporte mucho más y sea una fábrica de dólares, para lo cual la agroindustria tiene un rol fundamental”.