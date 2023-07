La historia detrás de la chicana de Cristina Kirchner: qué había dicho la madre de Mauricio Macri

El picante ida y vuelta entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri tuvo una serie de frases memorables. Una de ellas fue “ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”, que la Vicepresidenta utilizó para rematar uno de sus descargos. Pero, ¿a qué se refería con esa afirmación?

Alicia Blanco Villegas, madre de Macri, dio una entrevista en febrero de 2019 a la revista Noticias, en la que analizaba la gestión de su hijo, pero también hablaba de cómo había sido el entonces Presidente de niño.

Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Foto: La Voz

“Veo gente que no es buena, que no tiene ganas de ayudar al país”, decía entonces la mujer, madre de cuatro hijos junto a Franco Macri.

En aquella oportunidad reconoció que si bien había sido una madre cariñosa, también fue severa en algunas ocasiones. “Lo he criado con muchísimo cariño y dentro de las posibilidades de enseñanza que uno pudo darle, a lo mejor demasiado severas porque mi familia era muy severa conmigo. No tenía estudios especiales para saber cómo tratar a la niñez”, sostuvo.

Blanco Villegas dijo también, en aquella oportunidad, que no creía que su hijo “podía llegar a ser Presidente”.

También señalaba que la crianza que ejerció sobre sus hijos tuvo como base la misma que ella recibió. Y algo que le parecía inadmisible era la mentira: “Era una de las cosas que más le reprochaba. Le he llegado a pegar por mentir, cosa que me arrepiento, pero no se debía mentir, jamás”.

De aquella confesión parte la frase que la Vicepresidenta utilizó este lunes para desestimar las críticas que recibió por parte del exmandatario por la inaguración del Gasoducto Néstor Kirchner.