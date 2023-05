La dura carta con la que María Luján Rey contó que tiene cáncer: “Creí que ya tenía saldada la cuota de sufrimiento en esta vida”

María Luján Rey, diputada por el PRO, explicó los motivos que la llevaron a ausentarse de las últimas sesiones de la Cámara Baja. La madre de Lucas Menghini, una de las víctimas de la tragedia de Once, padece cáncer y utilizó sus respectivas redes sociales para contarlo.

La diputada del PRO explicó los motivos por los que no participó de las últimas sesiones de la Cámara Baja,

Todo comenzó cuando publicó uno de sus dibujos en su cuenta oficial de Twitter y escribió: “Pintando libélulas para hacer más llevadera la quimioterapia! Gracias a todos los que me acompañan en esta nueva lucha”. El mensaje llevó preocupación entre sus seguidores.

María Luján Rey y el tuit que generó preocupación entre sus seguidores. Foto: CapturaT

Es por esto que este sábado, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires utilizó su Instagram para ahondar en el tema. Debajo de una imagen de flores y la frase “esto también pasará”, redactó: “Mayo 2023. Ayer publiqué un tweet sin tener presente la posibilidad de que se transformara en noticia. En virtud de ver que sí lo fue, considero necesario explicar un poco cómo llegué hasta aquí”.

“El sábado 18 de marzo, después de una jornada de reuniones y recorridas por la provincia de Buenos Aires, regresé a mi casa por la tarde/noche. Cuando termino de cenar, veo mis tobillos muy hinchados y si bien no tenía ningún dolor, ni me sentía mal, como fue algo que nunca me había ocurrido, decidí acercarme a una guardia, para mayor tranquilidad”, siguió contando.

La diputada se refirió a la enfermedad que padece. Foto: Captura

A eso le siguió un cuadro de presión alta y un electrocardiograma que no arrojó buenos resultados. Ahí fue que indicó que fueron más de un mes y 20 días los que estuvieron los médicos realizándole estudios hasta que finalmente confirmaron que tiene dos enfermedades: “Son poco frecuentes, mieloma múltiple y amiloidosis. Esta última afecta, al momento, mis riñones, mi hígado y mi corazón”, señaló.

Aseguró “recibir el diagnóstico, fue, por un lado, aliviador” porque le permitió ya poner el foco “en el tratamiento y la cura, pero también duro”.

“Por alguna razón, equivocadamente, creí que ya tenía saldada la cuota de sufrimiento en esta vida, ya que el que me tocó es perpetuo, sin embargo, parece que quedaba un resto, y aquí estamos, aprendiendo, luchando y agradeciendo todo lo bueno que tengo: profunda fe, una hija que ilumina mis días y un hijo que ilumina mis noches”, expresó.

Asimismo, Rey aseguró se mostró optimista por mejorar y anunció que dará lucha contra la enfermedad: “Voy a pelearle a estos bichos con la determinación de ganarle, y cuento para eso con el sostén de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros y de muchas personas”.

Los mensajes de apoyo a María Luján Rey

Luego de leer la sentida carta en sus redes sociales, varias personas, también compañeros opuestos a su pensamiento político, le hicieron llegar su apoyo. Entre ellas, Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara, quien le dijo: “Vas a poder, mucha fuerza!”.

“Claro que si! Desde acá te envío todas mis fuerzas”, le escribió la periodista Paula García. Mientras que Alejandra Peñalva, también de TN, le comentó: “También pasará @marialujan.rey. Te abrazo fuerte durante tu recuperación”.