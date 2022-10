“Kelly” Olmos: “Sabemos que hay una deuda en recuperar el poder adquisitivo del salario”

La designada ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, señaló este martes que existe “una deuda pendiente” con la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, pero aclaró que la prioridad más urgente para el Gobierno es atender las demandas de los sectores informales y más vulnerables.

Kelly Olmos destacó la necesidad de atender a los sectores más vulnerables.

En esa línea, afirmó que no puede adelantar decisiones, pero señaló que conceptualmente siempre hay que focalizar sobre los sectores más vulnerables y tratar de reparar esa situación. “Hay en debate hoy en el Gobierno la posibilidad de un bono a partir de lo que se recaudó con el dólar soja. Eso es un tema prioritario, no solo para Trabajo, sino para el Gabinete”, expresó.

Olmos expresó en diversas radios de la Ciudad de Buenos Aires que se enfocará por conducir a la resolución a todos los conflictos laborales que se vayan generando hacia adelante y defendió a las paritarias como la herramienta más indicada para que los salarios puedan ir recuperándose, pero aclaró que esto es complejo en un contexto con inflación tan elevada.

“Alberto Fernández me pidió que cuide el trabajo y el salario de los argentinos. Para nosotros es un compromiso electoral que el salario se recupere después de lo sucedido durante el macrismo, cuando se perdieron 20 puntos sin que ellos tuvieran que atravesar una pandemia o una guerra”, comentó Olmos.

Por otro lado, destacó que el Gobierno hizo “un esfuerzo grande” para que los trabajadores preservaran sus puestos de trabajo en la pandemia, pagando por ejemplo parte de los salarios de miles de empresas privadas a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

“Obviamente, para que (los salarios) recuperen capacidad adquisitiva sabemos que hay una deuda pendiente, que se hace crítica cuando la inflación es muy alta. Y, sobre todo, hay un sector informal que es el más vulnerable”, expresó la economista que Fernández eligió para suceder al renunciante Claudio Moroni.

Por otro lado, Olmos habló de su perfil peronista, de la relación con la Confederación General del Trabajo (CGT) y señaló que tras su designación le han llegado saludos de integrantes de la agrupación política La Cámpora. Y no se mostró preocupada por el hecho de que Fernández la haya designado sin consultar con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Yo trabajé con Cristina. Fui un año secretaria de Asuntos Municipales en la gestión de Néstor Kirchner y cuatro años con ella. La conozco y la reconozco como una figura de nuestro movimiento”, Olmos. Y añadió: “Soy una militante de la unidad. Mi prioridad son los trabajadores y trabajadoras”.

También dijo que desconoce que exista el rechazo de la CGT a su nombramiento. “Siempre hay discusiones, porque unos promueven un nombre y otros, otro. La decisión del Gabinete es del Presidente. Él me pidió, me lo propuso. Yo soy una militante del peronismo. Y me he formado toda la vida para asumir el desafío que este compromiso político me genera”, dijo.

La nueva ministra de Trabajo de la Nación habló de la posibilidad de un bono con lo recaudado con el dólar soja. Foto: La Voz.

Olmos aseguró también que ha tenido “mensajes muy afectuosos” de “compañeros del movimiento obrero” y señaló que no recibió “comentarios negativos” por parte de integrantes de la conducción de la CGT.

Olmos analizó que conflictos hay permanentemente y que lo importante es cómo se resuelven. “El conflicto del neumático se resolvió bien. Yo voy a trabajar para que se resuelvan bien. Y sé perfectamente que la cartera en la que me voy a desempeñar tiene que estar al lado de los trabajadores y sus organizaciones”, comentó.