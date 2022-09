Javier Novara: “se analizarán los legajos y se premiará a los que trabajan, tenemos que cuidar los recursos del Municipio”

Se lleva adelante por parte del SOEMA Arroyito, la medida de fuerza por el reclamo al Municipio para la incorporación de personal contratado a planta permanente. Desde el gremio esgrimieron que el Ejecutivo Municipal no ha dado respuesta a tal pedido.

Vía Arroyito dialogó con el coordinador de gabinete Javier Novara que comentaba “la postura del municipio es mantener la solución del problema planteado por los sindicatos por medio del dialogo, sin que ello signifique tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de los empleados que quieran trabajar y cuidar el patrimonio municipal”.

Sobre el pase a planta permanente específicamente Novara cuenta que se tiene en cuenta “para pasar a planta hay una serie de cuestiones, legal lo que norma la legislación municipal en la materia, trayectoria laboral, antigüedad y demás temas disciplinarios” y agrega “tenemos que trabajar todos los días para los que cumplen, e incorporar al Municipio después de una análisis exhaustivo de cada legajo de personal y por las normas que corresponden, nosotros tenemos que respetar la legislación y que hay un decreto nacional”.

Respecto al decreto que hacía referencia el Coordinador decía “esto es un decreto nacional en función de todo lo que está pasando en la economía y también en respeto a los que van a venir, el intendente todos los días nos dice eso, nosotros estamos de paso acá, y eso también significa una responsabilidad”.

Sobre la relación con el gremio agrega “si el sindicato continúa con el paro, el municipio no va a cambiar su postura que es cuidar el patrimonio municipal, premiar a quienes trabajan y cubrir los cargos mediante concurso cuando exista la vacante.

“Que le pueden reclamar a Benedetti, Benedetti nunca echó a ninguna persona, asumió y había un montón de gente que había sido nombrada en el último tiempo y podíamos tomar medidas drásticas en función a lo que avalan las leyes en materia, pero Benedetti privilegió el trabajo, el sentido común y que el viene del palo de los trabajadores, pero bueno hay que entender que lo han elegido para gobernar la ciudad de todos”.

Por último “también hemos hablado en el tiempo con el sindicato y algunas cosas se han hablado y algunas vamos a poder cumplir y otras no por el simple hecho que el país cambió es tan simple como eso, no estamos diciendo nada que no se vea. En economía cuanto tenía prevista la inflación, la Nación también le prometió a la gente una inflación del 50% y estamos al 100%, cambiaron las circunstancias, todos tenemos que entender, los cambios nos benefician y a veces nos perjudican, pero con el dialogo podemos llegar a un entendimiento en cuestiones que sean lógicas.”

“El intendente ha llamado a 10 concursos para cubrir cargos, que son 3 de inspectores de la Dirección de Tránsito, 3 de salud que era un compromiso con el sindicato y se cumple esa parte, y 4 para cargos en el corralón que se había hablado con el gremio, pero a todo lo que pidieron no le vamos a decir que si, tienen que entender que tenemos que defender los derechos de la sociedad”.