El SOEMA Arroyito en estado de alerta: comienzan las asambleas como medida de fuerza

Durante la jornada del martes 20 el gremio municipal de Arroyito SOEMA comienza con las medidas de fuerza por la falta del respuesta de parte del Ejecutivo Municipal sobre los nombramientos en planta permanente de personal contratado.

El Secretario General Diego Domínguez comentó “comenzamos con las asambleas de dos horas por turno, lo vamos a analizar desde mañana martes. Hemos visitado a los compañeros del corralón municipal y tenemos pleno apoyo por parte de ellos”.

“Es un reclamo que venimos haciendo desde hace un año, donde nos venimos juntando con el Ejecutivo y básicamente lo que me preocupa hoy es el nombramiento de planta permanente. Tuvimos una promesa de Ejecutivo por allá por diciembre del año pasado y que desde principios de este año estaba la posibilidad cierta de empezar con los nombramientos”.

“En base a eso nosotros tomamos la responsabilidad para con nuestros afiliados, y se fue dilatando en el tiempo, y no es la primera vez, ya nos tienen acostumbrado de patear la pelota para adelante, hoy estamos en septiembre y ya estamos cansados y también nuestra gente”.

Agregó Domínguez “a nosotros nos pone en una situación difícil para con nuestros afiliados, y tenemos que dar respuesta a nuestros afiliados. No cumple el Ejecutivo por ende no podemos cumplir nosotros y no vamos a cargar nosotros con la responsabilidad que nos quieren imponer, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Acá hay una sola persona que toma la decisión y que es el señor intendente Municipal (Benedetti) ”.