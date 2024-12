Javier Milei habló sobre su primer año de mandato haciendo un balance de las medidas más importantes que se tomaron y también adelantó lo que será el 2025 en materia política y económica.

Javier Milei y el mensaje para Mauricio Macri: “Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no iremos separados”

El presidente compartió en su cuenta de X un avance de la entrevista que brindó a la revista Forbes. Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones es cuando se refiere al PRO y el tipo de alianza que harán para afrontar las elecciones legislativas 2025.

Milei indicó que no hay que engañar al electorado y se debe ser claro a la hora de las alianzas: “Con el Pro vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado”. Una de las incógnitas de esta frase es saber si tendrán repercusión en la relación que mantiene con Mauricio Macri.

Recordemos que el expresidente en declaraciones a la prensa había indicado que sentía cierto destrato por parte del gobierno. La relación entre Milei y Macri no se encuentra en su mejor momento y las declaraciones que realizan ambos acentúa este malestar.

Milei adelantó su posición para las elecciones legislativas 2025

Milei con Macri y Bullrich tras ganar las elecciones.

