Horacio Rodríguez Larreta se pronunció sobre la muerte del manifestante

Luego de que se confirmara el fallecimiento de Facundo Molares, un manifestante que estaba en el Obelisco cuando se originaron incidentes con la Policía de la Ciudad, el jefe de Gobierno porteño y precandidato a Presidente, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre lo ocurrido.

“Hoy en el marco de una manifestación con incidentes, falleció luego de una descompensación Facundo Molares. Lamento su muerte y extiendo mis condolencias a sus familiares”, escribió en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Larreta sobre la muerte de Molares. Foto: Twitter

Y continuó: “Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia. En la Ciudad, la violencia es el límite”.

Al mismo tiempo resaltó la labor del SAME “que dio respuesta como es habitual, cuidando siempre a los vecinos de la Ciudad”, expuso Larreta.

“Los argentinos necesitamos vivir en paz. Especulaciones políticas como las que estamos viendo son inaceptables. Como vengo sosteniendo hace tiempo, tenemos que dejar atrás la violencia, las agresiones y la confrontación”, expresó.

Por último, en las últimas horas antes de la veda electoral, prometió: “Voy a liderar junto a millones de argentinos ese proceso de una Argentina en paz, donde podamos vivir tranquilos y sin miedo”.

Qué pasó con el manifestante que murió en el Obelisco

Distintos militantes del Movimiento Teresa Rodríguez, Votamos Luchar y Movimiento Rebelión Popular -del que formaba parte Facundo Molares- comentaron que durante este jueves se manifestaban contra la “farsa electoral” y por “la democracia del pueblo”, cuando “la policía arremetió” contra los presentes, indicaron desde una de las agrupaciones.

Facundo Molares, el hombre que falleció este jueves. Foto: Redes

En tanto, desde el Gobierno porteño remarcaron ante la consulta de Vía País: “El SAME reportó que el hombre de entre 40 y 45 años, sin documentación, fue trasladado al Hospital Ramos Mejia desde el Obelisco. Durante más de media hora se le hicieron maniobras de reanimación hasta que se constató el fallecimiento. Las causas del deceso se relacionan con un paro cardíaco producto de factores de riesgo”.

Esta tarde el titular del SAME, Alberto Crescenti, declaró a LN+: “Tenemos que esperar la autopsia, pero, después de todo el esfuerzo que se hizo, hay que ver si esto fue por un infarto masivo. No puedo decir que fue por un golpe de la Policía. Nosotros no vemos golpes”.