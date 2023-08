Rodríguez Larreta cierra su gira por el interior en dos distritos claves y prepara el acto en La Plata

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, cerrará su gira por el interior del país en la previa de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán este domingo. En medio de la interna de la alianza opositora, buscará consolidar los votos en dos distritos claves.

El jefe de gobierno porteño estuvo en Córdoba durante este martes, y hoy se trasladará a Santa Fe donde participará de un acto con Maximiliano Pullaro, el ganador de la interna de JxC en la provincia y que se postula para la gobernación. En tanto, luego irá a Entre Ríos para mostrarse con Rogelio Frigerio, el candidato de la alianza opositora para las elecciones provinciales.

Horacio Rodriguez Larreta cerró su campaña en Córdoba acompañado de Gerardo Morales y gobernadores electos del Pro. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Mientras tanto, el jueves cerrará la campaña oficialmente en La Plata con la presencia del precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli y el intendente de la ciudad Julio Garro.

Durante su visita en la localidad cordobesa de Salsipuedes se refirió una vez más a la interna que atraviesa Juntos por el Cambio y los dichos del expresidente Mauricio Macri hacerca de las “diferencias” entre el alcalde porteño y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, precandidata que competirá en las PASO.

“Mauricio Macri tiene todo el derecho de dar su opinión. Somos muy respetuosos, de él en particular por la relación que tengo. En general cada uno da su opinión. Yo estoy convencido de construir una mayoría amplía y sólida. Necesitamos las leyes en el Congreso y se votan por mayoría. Si no hay leyes no hay cambios, si no hay cambios nos hundimos como país”, señaló en la presentación de sus propuestas para una Argentina federal.

En tanto, se refirió la ampliación del espacio de Juntos por el Cambio donde puso ejemplos a Marcelo Orrego, gobernador electo de San Juan o Claudio Poggi, mandatario electo en San Luis. “Es la primera vez desde la vuelta de la democracia que con el peronismo en el gobierno, hemos mantenido la oposición unida. No solo la hemos mantenido unida, hemos ampliado nuestro espacio”, agregó.

Larreta estuvo en la foto de unidad del PRO y despejó rumores de ruptura

En la recta final hacia las PASO del domingo, el PRO sumó este lunes una última foto de unidad para intentar dejar atrás los cortocircuitos que se sucedieron a lo largo de toda la campaña. El expresidente Mauricio Macri se reunió con los dos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, para apoyar a Jorge Macri, el postulante único del partido en la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri, Bullrich, Mauricio Macri y Larreta. Foto: redes

El encuentro se realizó a puertas cerradas en el Club Alemán de Equitación, en el barrio porteño de Palermo, y fue la segunda señal de tregua en cuestión de horas. La primera, más temprano, fue la confirmación de que Larreta y Bullrich compartirán búnker el domingo en el predio de Parque Norte.

“Estoy muy contento de haber logrado reflejar algo que ya es una realidad y es que soy el único candidato del PRO. Tener el apoyo de Mauricio, de Horacio, de Patricia, de María Eugenia (Vidal) que está en Mendoza, para mí es un orgullo y es parte del mensaje que queremos dar, que es que hay un camino que empezamos hace 16 años como equipo y que queremos continuar”, expresó Jorge Macri, el único que habló con la prensa