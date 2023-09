Fallo sobre la expropiación de YPF: la reacción de Javier Milei y las críticas del arco político y empresarial

Numerosos referentes de diferentes espacio políticos reflotaron las críticas respecto de la expropiación de YPF, ahora que un fallo de Estados Unidos obliga a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones. A las palabras de Patricia Bullrich, a quien cruzó Axel Kicillof, se les sumaron Javier Milei, Alfonso Prat-Gay, Diego Bossio y hasta Marcos Galperín, entre otros.

El candidato libertario escribió en su cuenta de Twitter: “Aquí una muestra de lo caro que nos cuesta la casta política chorra, parasitaria e inútil. Y eso vale tanto para los K como para JxK”. Y sentenció: “Kicillof es un bruto y los kirchneristas de paladar negro aún más, pero nunca te olvides que en esto fueron acompañados por la UCR (hoy JxK)”.

Diego Bossio, quien fue director de Anses al momento de la expropiación, apuntó contra Kicillof, quien por aquel entonces era ministro de Economía. “YPF: llegó la factura de la mala praxis de Kicillof. Tarde o temprano, la soberbia y la improvisación se pagan”, subrayó Bossio.

Y siguió: “Ahora la Argentina tiene que abonar 16 mil millones de dólares a un fondo buitre. Salió carísima la aventura expropiadora de Axel. La factura no la va a pagar él, sino los 46 millones de argentinos. Se lo advertí: le propuse entonces que, en lugar de estatizar, compremos las acciones a Repsol vía la Anses. ¿Qué me respondió? ‘La salida que proponés vos sale mucha plata. A mí la estatización me sale gratis’”.

“Con este fallo se profundiza la falta de dólares, justo cuando el país necesita más que nunca divisas para sostener la marcha de la economía y fortalecer su matriz productiva. Gracias a Kicillof, Argentina suma otra ancla que le impide despegar”, concluyó.

El economista Alfonso Prat-Gay habló de los “papelones” del ahora gobernador bonaerense: “Hoy Kicillof sumó US$7.500 millones al Kicicostómetro: sus papelones ya acumulan un costo directo de US$50.000 millones. Plata tuya que tiró a cambio de nada”. Y sumó: “Lo de hoy de YPF es una multa por cancherear y equivale a 6 veces el valor de las acciones en poder del Estado”.

El gráfico que compartió Alfonso Prat Gay para cargar contra Kicillof. Foto: Twitter

Ricardo López Murphy dijo que este “es el resultado de andar por el mundo haciéndose los pistoleros”. “16.000 millones de dólares que no tenemos es lo que nos estaría costando el capricho de Kicillof y Cristina con YPF. Un final predecible para cualquier persona con dos dedos de frente”.

Por su lado, Federico Pinedo recordó que en su momento había votado negativamente por la expropiación. “Orgulloso voto negativo junto a ⁦Patricia Bullrich⁩ cuando los K confiscaron YPF. Si hubiésemos ganado le ahorrábamos a los argentinos miles de millones de dólares”, mencionó.

Maximiliano Ferraro, uno de los referentes de la Coalición Cívica, también criticó al kirchnerismo, al que definió como “una tragedia” y también apuntó contra el silencio de Milei por aquel entonces.

“El relato del kirchnerismo, Cristina y Kicillof nos va a costar 16 mil millones de dólares (US$ 355 a cada argentino) por la escandalosa expropiación de YPF. El kirchnerismo fue una tragedia, pero cabe preguntarse ¿Qué estaba haciendo Milei que ahora grita por la tele mientras saqueaban nuestro país?”, se preguntó.

Y concluyó: “Desde la Coalición Cívica y Elisa Carrió, en particular, se denunció la maniobra. Existe una clara responsabilidad penal y conductas delictivas por parte de los funcionarios a cargo de la nacionalización de la empresa estatal. Deben pagar las consecuencias”.

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri, refirió a que para evitar esta situación “había que cumplir con los estatutos”. “Cuando defendía la expropiación de YPF, Kicillof decía: ‘¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”.

“Hoy su improvisación nos cuesta US$ 16 mil millones a todos los argentinos que deberían pagar Kicillof y CFK”, enfatizó.

Fuera del ámbito político, uno de los empresarios que se hizo eco de lo acontecido fue Marcos Galperín: “¿Cuántas escuelas se pagarían con esto? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánta obra pública? Duele en el alma. ¿Será que sólo mediante fallos de jueces en EEUU podremos aprender como sociedad y dejar de ser autoritarios e irresponsibles?”.