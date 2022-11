En un acto en Entre Ríos, Máximo Kirchner usó un eslogan de Juntos por el Cambio: “El cambio somos nosotros”

Las cartas parecen ir echándose de a poco, y los distintos posibles candidatos van posicionándose de cara a las elecciones del 2023. Máximo Kirchner encabezó este sábado un acto en Entre Ríos y lanzó, en su discurso, un eslogan que hizo recordar mucho al que utilizaba Mauricio Macri: “El cambio somos nosotros”.

Máximo Kirchner y su referencia al eslogan de Juntos por el Cambio: “No me molesta decir ‘sí, puede’". Foto: Prensa Máximo Kirchner.

En el acto, el líder de LA Cámpora y del PJ bonaerense volvió a cuestionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Luego, esbozó otra frase que hizo recordar mucho a la campaña de Juntos por el Cambio: “La argentina sí, puede. Los que pudimos siempre fuimos nosotros, no voy a dejar que nos roben la palabra”.

Eso sí, hizo una aclaración al respecto: “No me molesta decir ‘sí, puede’ (...) el cambio somos nosotros”.

“A cada uno de los compañeros nos da tristeza tener el país como lo tenemos, mucho más cuando aprendimos entre el 2003 y el 2015, que era mentira que no se podía. Pudimos recuperar los sueños y la esperanza y salimos del lugar en el que nos habían quebrado la autoestima”, explicó el hijo de Cristina Kirchner en el IX Encuentro Nacional de Salud realizado en la ciudad de Gualeguaychú.

“Basta de ir para atrás, démonos la oportunidad de volver a soñar, incorporemos más sectores de la sociedad, no importa el nombre y apellido porque lo que importa son las ganas”, agregó.

En el acto, lo acompañaron el diputado y exministro de Salud Nacional, Daniel Gollan y el titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

En la jornada de este sábado, Máximo le apuntó a las medidas económicas: “Siempre que discutimos presupuesto aparece la palabra gasto. Hay que reducir el gasto en salud, en educación, o hay que reducir el gasto en seguridad. No es gasto, es inversión. A algunos les puede parecer una mera cuestión semántica. Quizás sería hora de que en algunos lugares donde se sientan a discutir el mundo y la Argentina entremos a pensar que tiene que haber gastos mínimos que no sean presupuestables, que no sean una ecuación del déficit fiscal, que sea una inversión mínima humana”.

Máximo Kirchner cuestionó la noción de "gasto" e instó a llamarla "inversión". Foto: Clarín.

Y fiel a su estilo, apuntó contra los medios de comunicación: “El otro día en el Congreso del PJ de Buenos Aires los medios tomaron solo una parte de lo que dije, pero la otra no. Cuando hablamos de los vencimientos de deuda, cuando le contamos a los argentinos la curva de vencimientos que tiente nuestro país, el endeudamiento criminal de Macri, ¿de dónde piensan que van a salir esos recursos?”.

“No necesitamos mesas tan chicas para problemas tan grandes, necesitamos mesas cada vez más grandes, más participativas, que integren, y entender en la discusión y el debate que no todos tenemos por qué pensar igual, pero sí con la responsabilidad de encontrar un punto de acuerdo”, cerró Máximo Kirchner.