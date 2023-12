En medio de un fuerte hermetismo, el Gobierno anunciará el paquete de leyes que enviará al Congreso

Con un alto grado de hermetismo hasta el último minuto, el flamante gobierno de Javier Milei anunciará este martes el paquete de leyes que enviará al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Así lo informó la vicepresidenta Victoria Villarruel, al término de la primera reunión de Gabinete del presidente electo Javier Milei.

“El paquete de leyes se estará informando recién en el día de mañana (por el martes), como para poder hablar con la Cámara de Senadores y de Diputados”, reveló Villarruel, aunque no hay detalles del formato del anuncio ni del contenido de los proyectos, que apuntarían fundamentalmente a la desregulación económica.

La vicepresidenta confirmó que será más de un proyecto (no una “ley ómnibus”, como se habló en un principio) y que ingresarán por una u otra cámara dependiendo de la temática. A la reunión de Gabinete de este lunes se sumó Martín Menem, presidente de Diputados, quien también guardó reserva sobre las iniciativas.

La oposición espera con expectativa los anuncios, con el malestar fresco por la decisión de Milei de no pronunciar un discurso ante la Asamblea Legislativa. Los legisladores esperaban alguna precisión pero no recibieron novedades. Por las dudas, Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, le pidió a su tropa que se mantenga “en zona” en estos días.

Primero, Milei deberá firmar el decreto de convocatoria a extraordinarias, para que luego se empiecen a conformar las comisiones que estarán involucradas en el debate, como sería el caso de Presupuesto y Hacienda. Esa será la primera gran negociación que deberá afrontar La Libertad Avanza con Unión por la Patria, el bloque que será primera minoría con 102 integrantes.

“Nosotros vamos a pedir el 40% de todo”, avisó en los últimos días Germán Martínez, jefe de la bancada opositora. Se refería a la cantidad de comisiones y también al número de representantes en cada una. También debe definir si le cederá al nuevo oficialismo, por una cuestión institucional, la presidencia de los principales grupos de trabajo.

En la sesión preparatoria del jueves pasado en Diputados, Martínez logró imponer el criterio de que el reparto se realice por sistema D’Hont, por bloques. Fue la primera discusión ganada por Unión por la Patria en el recinto, inmediatamente después de que Martín Menem asumiera la presidencia.

Senado: se discute la presidencia provisional

Mientras tanto, la presidencia provisional del Senado, segundo escalón de la línea sucesoria presidencial, todavía está en discusión. Aunque el pasado 2 de diciembre se había anunciado de manera oficial el nombre del formoseño electo por La Libertad Avanza Francisco Paoltroni, Villarruel reveló este lunes que la cuestión no está cerrada. “Estamos conversando ese tema todavía”, dijo en Casa Rosada.

Según pudo saber este medio, Villarruel abrió una negociación con el jefe de Unión Por la Patria, José Mayans, para intentar llegar a un acuerdo y ocupar ese cargo clave a la brevedad, sobre todo ante el inminente llamado a extraordinarias.

Mayans sigue convencido de que el cargo debe ser ocupado por Unión por la Patria porque será primera minoría con 33 miembros, mientras que La Libertad Avanza tendrá solo siete. Su postura difiere de la que expresó días atrás la exvicepresidenta Cristina Kirchner, quien consideró que tanto la presidencia provisional del Senado como la de Diputados le corresponden al oficialismo por razones institucionales.

“Cuando digo que nos corresponde la presidencia provisional del Senado hablo por el bloque, no hablo por mí. No pueden tomar por la fuerza la conducción del Congreso. No vi en ninguna parte del mundo que la mayoría le entregue la prerrogativa que le entregó el pueblo a la minoría”, insistió Mayans en diálogo con la radio Futurock.

Además, según fuentes consultadas, otra de las trabas en torno al formoseño Paoltroni es la resistencia del gobernador Gildo Insfrán, jefe político de Mayans. “Insfrán no quiere saber nada con que pongan a Paoltroni tercero en la línea sucesoria”, afirmaron.