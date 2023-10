En el tramo final de la campaña, Bullrich redobló los ataques contra Massa: “Conmigo estos chorros van presos”

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JPC), Patricia Bullrich, redobló el martes sus ataques contra su rival por la coalición oficialista Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y prometió: “Conmigo estos chorros van presos”.

Al encabezar un acto en Mendoza, en el marco de sus últimas actividades de campaña hacia las elecciones del próximo domingo, Bullrich intensificó sus críticas contra el kirchnerismo. “Un día del barco de (Martín) Insaurralde son siete años de tu jubilación, esa es la vergüenza de estos corruptos, se llenaron los bolsillos con tu plata”, denunció.

“Hace 20 años que crece el Estado ¿Y crecen los servicios? ¿Dónde está esa plata? En los bolillos de ellos, en las casas que se compran ¿Algún argentino puede comprar una casa, alquilar? Ellos se compran las mejores casas, alquilan las mejores casas y hacen del dinero de la gente un desastre. Por eso, conmigo estos chorros van presos”, lanzó Bullrich.

La referente del PRO también se diferenció del aspirante presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, y alertó que sus ideas son “malas y peligrosas”. “Esta Argentina no se arregla con ideas extravagantes”, remarcó.

“Tenemos que salir a construir lo que ha destruido el kirchnerismo. Y les quiero decir algo para que se queden tranquilos: sabemos cómo salir de este pozo sin caer en el abismo, yo estoy preparada para gobernar el país desde el lugar terrible en el que nos lo van a dejar. Dejen como dejen el país, yo estoy en condiciones de sacarlo adelante con todos los equipos que tenemos”, aseguró.

La exministra de Seguridad así lo manifestó en Mendoza, donde cerró una jornada de actividades proselitistas que incluyó actividades en San Juan y San Luis. La postulante de JPC centralizó sus críticas en Massa y el kirchnerismo: “Estamos juntos en esta batalla final contra una mafia que secuestró 20 años a la Argentina y que nos tomó de rehenes a todos los argentinos. Se robaron todo, nos destruyeron y ahora no podemos torcer el brazo, no nos podemos dejar vencer”, arengó.

Bullrich aprovechó la polémica en torno a la quita voluntaria de subsidios para el transporte que habilitó el gobierno nacional para descalificar a Massa. “Le dice a la gente ‘ponete tu propio subsidio’ o ‘sacate tu propio subsidio’ en el transporte. No toma responsabilidades. Massa ha sido el peor ministro de Economía”, sentenció.

En Mendoza Bullrich se mostró escoltada por su compañero de fórmula Luis Petri; el gobernador Rodolfo Suárez; el mandatario electo Alfredo Cornejo; y el gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, y el de San Luis, Claudio Poggi.

“Necesitamos un buen gobierno nacional para crecer y desarrollarnos y no da lo mismo uno que otro, no da lo mismo que sigan los mismos que nos llevaron a este casos y no da lo mismo apostar a un salto al vacío que no sabemos a dónde nos lleva”, diferenció Cornejo.

En los discursos se ponderó el potencial de la estructura que tiene Juntos por el Cambio para encarar reformas. “Esta vez tenemos 10 gobernadores, 500 intendentes, vamos a tener mayorías en el Congreso. JPC es la fuerza política que necesitamos para dar vuelta la historia en la Argentina”, repasó Bullrich para diferenciar también la situación con lo que sucedió con el gobierno de Cambiemos que lideró Mauricio Macri.

Justamente, el ex presidente Macri difundió el martes un extenso mensaje en redes para pedir el voto por Bullrich y recordó que él gobernó “con solo cuatro gobernadores y en minoría parlamentaria”. “Sé que es imposible para cualquiera encarar los cambios estructurales que hay que hacer sin todo el poder necesario”, dijo.

Macri desacreditó a Massa al señalar que integra un “gobierno catastrófico” y también salió a plantear reparos sobre Milei, con quien supo coquetear en el medio de la campaña. “Es una agrupación aún inmadura. Algunas de las buenas ideas que pueden tener no están acompañadas por la fuerza material necesaria para llevarlas a cabo”, dijo al tiempo que cuestionó su “intolerancia” con el periodismo.

Bullrich cerrará el miércoles su gira por el interior del país con actividades en Córdoba y el jueves tendrá su acto final de campaña en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, territorio del dirigente kirchnerista Insaurralde ahora investigado por enriquecimiento ilícito.