Massa habló de la “debilidad” de Bullrich y del “enojo” que tiene la gente que “votó a Milei”

Un nuevo programa de Mirtha Legrand tuvo como invitado al candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa.

Los invitados, junto a Massa, fueron Moria Casán, Malena Galmarini y la periodista María Julia Oliván. En un comienzo, la conductora abordó directamente al ministro de Economía y le preguntó “¿está muy cansado?”, a lo que Massa le respondió con su agenda política: “Todo esto me da mucha energía”.

A posteriori, Massa se refirió a tres factores que hicieron de este fin de semana uno de los más exitosos, según él, de los últimos tiempos en materia de turismo.

“El primero, la posibilidad del PreViaje, que Milei y Bullrich quieren eliminar”, dijo el candidato. Y adelantó que este lunes, en Potrero de los Funes, “vamos a presentar el proyecto para que el PreViaje quede como Ley”.

“En segundo lugar, tuvimos récord de turistas”, agregó el ministro. Aunque en ningún momento pudo completar su idea y plantear su tercer factor.

En ese momento, Oliván cruzó a Massa y le preguntó por la inflación, en el momento más tenso del programa. “No me vengas con Macri o con la sequía”, le dijo. A lo que Massa le retrucó: “Pero no poner eso sobre la mesa no sería justo”.

Massa auguró un futuro económico positivo para la Argentina

“El año que viene Argentina va a exportar gas y petróleo”, explicó el titular del Palacio de Hacienda. Y justificó a la inflación haciendo referencia al pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Pero si vos planteás la dolarización, hacés que todo el trabajo argentino financie timba financiera”, comentó Massa. “La mejor forma de pagar la deuda es vender más de lo que se importa”, finalizó.

Al momento en el que le consultaron por “¿quién sería el ministro de Seguridad?”, Massa respondió que no hará anuncios hasta después del 22 de octubre.

Massa: “Hay un montón de ministros de este Gobierno que conmigo no serían ministros”

Sobre Insaurralde comentó que “ese mismo día le pedí la renuncia” y que “fue algo gravísimo lo que pasó”. “Si nosotros representamos a la sociedad argentina en su conjunto, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras acciones”, completó.

“No somos todos los mismos, yo pedí la renuncia en 24 horas de Insaurralde. Patricia Bullrich no pidió la renuncia de Milman, que tuvo un intento de magnicidio (por el atentado a Cristina Kirchner, que según Massa estuvo involucrado en borrar pistas sobre la investigación)”, dijo el ministro de Economía.

“Tomar un país en estas condiciones, te las debo también”, admitió Mirtha Legrand.

“Me quedé con sabor amargo con los debates, porque no escuché ni una sola propuesta del resto”, dijo Massa respecto a los debates que protagonizó junto a los demás candidatos a presidente.

A modo de cierre, Mirtha le preguntó: “Dígame, Massa: si gana, ¿se van a quedar todos los kirchneristas?”.

Y el candidato de UP respondió: “Lo primero que le quiero decir es que el 22 de octubre, la mayoría de los argentinos va a elegir la bandera a la hora de ir a la urna y vamos a ganar”. Y agregó: “El 10 de diciembre empieza mi gobierno, con la libertad, la determinación y la autonomía bajo mi responsabilidad”.

“Hay un montón de ministros de este Gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda”, ratificó.

Y sobre Patricia Bullrich, afirmó: “Lo único que demuestra es su debilidad, yendo a buscar a Horacio (Rodríguez Larreta) después de todo lo que se dijeron (en las PASO)”.

Y respecto de la figura del candidato libertario, Massa expresó: “Yo creo que Milei es el emergente del enojo y la frustración, inclusive de mucha gente que el el 2019 nos eligió a nosotros y que hoy está decepcionada. Por eso yo le pido perdón a esa gente que está decepcionada por los errores de Guzmán, de Kulfas y de tantos otros”.

“Pero a la urna no hay que ir ni con odio ni con bronca, porque se elige por los próximos cuatro años”, cerró.