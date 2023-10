No alcanzó ni con Bullrich: Mirtha Legrand perdió el rating contra Podemos Hablar

Este sábado, Mirtha Legrand perdió el rating contra Podemos Hablar. A pesar de la presencia de Patricia Bullrich y su ministro de economía Carlos Melconian, la conductora de La noche de Mirtha hizo solo 7.2 puntos, mientras que el programa de Andy Kusnetzoff tuvo un pico de 10.2 de rating.

A diferencia de la semana pasada, la Chiqui no pudo superar a la mesa del periodista de pelo blanco que se coronó con el rating de la noche. Gracias a sus invitadas Graciela Alfano, Sol Pérez, Andrea Rincón, Belén Francese y Sofía “Jujuy” Jiménez, Podemos Hablar consiguió los mejores números de la televisión con un pico máximo de 10.2 puntos.

Por su parte, La noche de Mirtha fue lo segundo más visto del sábado. Con la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Carlos Melconian y los periodistas Jonatan Viale y Diego Sehinkman como invitados, el programa de El Trece alcanzó 7.2 punto de rating.

Lo tercero más visto del día fue Por el mundo. El programa de Marley tuvo a Lizy Tagliani, Noelia Marzol, Victoria Xipolitakis, Paula Chaves, Huberto Tortonese y a Damián Betular como acompañantes de viaje. El ciclo de Telefe alcanzó los 6.3 puntos de rating.

Alejandro Fantino quedó muy por debajo de la tabla con tan solo 1.7 puntos para Canal 9. El nuevo ciclo del periodista, titualdo La última cena (que fue indirectamente criticado por Mirtha Legrand ya que lo consideró una copia de su clásica “mesaza”), tuvo como invitados a Aníbal Pachano, Ezequiel Campa, Carlos Maslaton, Mora Godoy, Adriana Brodsky y Julieta Puente.

Mirtha Legrand perdió el rating contra Podemos Hablar (Captura de pantalla)

El ostentoso regalo de Patricia Bullrich para Mirtha Legrand: “Son mi debilidad”

Patricia Bullrich y Carlos Melconian fueron dos de los cuatro invitados más esperados de La Noche de Mirtha de este sábado. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio y el economista agasajaron a la conductora y le llevaron dos regalos: un objeto de colección original y la camiseta de Racing.

Al igual que cuando se presentaron Javier Milei y Fátima Flores, “la mesaza” estuvo llena de comentarios sobre las elecciones 2023. Mirtha se encargó de hacer sus clásicas preguntas y los invitados de responderlas. En un momento, el periodista Diego Sehinkman estaba hablando sobre la inflación cuando la conductora le hizo una pregunta sobre el uso del dólar en Brasil a Melconian.

El economista no respondió inmediatamente porque antes quería entregar el regalo que había llevado especialmente para Mirtha: una camiseta del club de sus amores. “Me hacen señas para que te dé esto. Te lo voy a dejar acá, empieza la parte optimista”, exclamó el político. “Anda más o menos Racing... Tenemos que andar mejor”, lanzó picante la Chiqui.

Más tarde, Patricia Bullrich sorprendió a la conductora con otro regalo más: una polvera dorada. “Me contó un pajarito que las coleccionás. Esta es original, con la caja original”, explicó la candidata. “Son mi debilidad. La gente no sabe, pero yo colecciono polveras. ¡Qué bonita! Muchísimas gracias. No tenías que regalarme nada”, exclamó Legrand.

El ostentoso regalo de Patricia Bullrich para Mirtha Legrand: “Son mi debilidad” (Capturas de pantalla)

“No, bueno, pero cuando uno colecciona algo... Regalarle algo a alguien que colecciona es lindo”, expresó Bullrich. Acto seguido, Mirtha le deseó “mucha suerte” a la política y pidió que haga algo por el país. “Porque una vez que son Gobierno, después no hacen nada. Todos te prometen y nada”, sentenció la conductora.

Al final de la noche, Legrand hizo entrega de cuatro relojes de alta gama, uno de ellos especialmente destinado a Patricia Bullrich. “Con este me vas a ver el 10 de diciembre”, lanzó la candidata. “Con este vas a triunfar, vas a tener éxito. Yo quiero que les vaya bien”, expresó la diva. “Muchas gracias, yo sé que vos querés que nos vaya bien”, lanzó la invitada.

“¿A quién vas a votar Mirtha?”, preguntó Jonatan Viale. “No, no... No te lo voy a decir”, sentenció la conductora. “Si pasaba, pasaba... Lo intentamos”, se sinceró el periodista. “Si sabías que no te iba a contestar”, sentenció Legrand indignada.