El inesperado apoyo de Hugo Moyano a Alberto Fernández: “Toma las decisiones que tiene que tomar”

Hugo Moyano habló este jueves de una posible candidatura de Alberto Fernández para las elecciones presidenciales de 2023 en donde, por el momento, no hubo anuncios oficiales. Sin embargo, se trata de un nuevo apoyo para el presidente que ya tuvo el revés del kirchnerismo duro.

Es que hace algunos días nada más, Máximo Kirchner descartó la posibilidad de que se presente nuevamente con Cristina Kirchner, a quien confirmó que no ve como candidata. Sin embargo, Aníbal Fernández expresó la posibilidad de que el mandatario compita en las PASO.

Liliana Zulet, Fabiola Yañez, Alberto Fernández, Hugo Moyano y Jerónimo Moyano.

Ahora, se sumó el líder de Camioneros, quien este miércoles amenazó con un paro general, si no se arregla la paritaria que piden desde el sindicato. En ese marco, habló de la candidatura de Alberto Fernández para el próximo año si “está dispuesto”.

Aclaró que él “apoyaría” eventualmente a Fernández, aunque aclaró que también respaldaría “a otros” del oficialismo “que acompañaron en esta situación tan compleja”.

“Hay que estar en un momento tan difícil como se vivió y sin embargo demostró un equilibrio dentro de toda esta situación tan lamentable que hemos pasado desde la pandemia. Hay que estar en un momento de esos”, remarcó en diálogo con FM Futurock.

“Está firme, toma las decisiones que tiene que tomar y hasta ahora mantuvo un equilibrio a pesar de las situaciones que vivimos, tan difíciles desde el punto de vista económico y de la salud”, agregó.

Hugo Moyano destacó que "es fácil opinar de afuera cuando no se tiene la responsabilidad de tomar decisiones".

En otro tramo de la entrevista, señaló que “quisiera que en el oficialismo estuvieran todos juntos para evitar que lleguen sectores que están al acecho para apoderarse del gobierno y entregar el patrimonio de los argentinos”, en clara referencia a las internas que viven dentro del gobierno.

“Uno tiene simpatía más por uno, más por otro. Yo creo que todos tienen la capacidad suficiente, necesaria y la experiencia para hacer las cosas e ir corrigiendo las que a lo mejor no se hicieron correctamente. Es fácil opinar de afuera cuando no se tiene la responsabilidad de tomar decisiones, que a veces no son simpáticas pero son necesarias para que la gente no sufra tanto”, completó.

Alberto Fernández habló sobre una posible candidatura

El presidente señaló que “haría lo mismo” que Cristina Fernández de Kirchner en relación a una posible autoexclusión de su candidatura presidencial para las elecciones de 2023. “Soy parte de un proyecto colectivo”, agregó el mandatario que se sumó a la línea que refirió Máximo Kirchner días atrás.

Por su parte, añadió que las PASO “han sido un gran instrumento para calificar a los candidatos y que la gente diga cuál es el mejor” y afirmó su deseo de que dentro del Frente de Todos (FdT) los dirigentes sean “capaces de dar un debate democrático interno, sin exclusiones y respetándonos”.

“La unidad del FdT es importantísima. Tenemos que ser capaces de dar un debate democrático interno, sin exclusiones y respetándonos”, dijo Fernández en el que se pronunció a favor de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO): “Lo mejor es que la gente vote”.