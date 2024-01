El Gobierno sostuvo que “el impuesto PAÍS no está en discusión” en lo que se refiere a coparticiparlo con las provincias

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó este martes en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada que el Gobierno no coparticipará con las provincias el Impuesto PAÍS y aseguró que “jamás se puso en discusión” el reparto de ese tributo en la reunión mantenida este lunes con los gobernadores.

“Hoy estuve con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y conversamos del tema, jamás se planteó coparticipar el impuesto PAÍS, no estuvo nunca en la discusión, no estuvo jamás sobre la mesa, se quitó el capítulo fiscal que trata la materia económica, no es parte de la discusión en este momento”, dijo Adorni.

Manuel Adorni en su conferencia de prensa. Foto: Captura de video

En tanto, auguró que este miércoles sesionará la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la libertad de los Argentinos, más conocida como “ley ómnibus”, pese a que distintos sectores de la oposición pusieron en duda la realización del debate.

“No debe haber trabas” para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley Bases, afirmaron desde el Gobierno

En esa misma línea de razonamiento, el vocero presidencial manifestó que el Gobierno “entiende que no debe haber trabas” para que la Cámara de Diputados “apruebe” la Ley Bases de cara a la sesión prevista para mañana.

Adorni opinó que al “quitarse el capítulo impositivo” de la iniciativa legislativa, el debate debería tender hacia la aprobación de la normativa impulsada por el Gobierno.