El Gobierno confirmó que se les descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro de la CGT

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este miércoles en su conferencia de prensa desde la Casa Rosada al paro que llevará a cabo la Confederación General de Trabajo (CGT) este jueves: “Mañana paran los que quieren hacer de la Argentina un camino de servidumbre”, dijo.

“El paro de la CGT no tiene una razón aparente”, comentó Adorni de manera introductoria al tema. Y luego comentó que “sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones”.

Y aclaró: “A los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad no cobra”.

Las organizaciones que participen de la marcha deberán pagar los gastos de la misma

En su alocución acerca de las consecuencias que generará el paro propuesto de la CGT de este jueves por parte de las organizaciones sociales que participen, Adorni informó que quienes formen parte del mismo deberán afrontar los gastos que este genere.

“Las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que la misma ocasione”, expresó el funcionario.

Manuel Adorni en su conferencia de prensa. Foto: Captura de video

A fin de ponerle un número a las dificultades que ocasione el paro, Adorni precisó: “Seis millones, quinientas noventa y tres mil personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos. Cuatro millones de personas no van a poder viajar en colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un millón y medio de personas no van a poder hacerlo en el interior del país, un millón de personas no van a poder viajar en trenes y hay noventa y tres mil personas que verán cancelados sus setecientos tres vuelos, así que la decisión de la CGT afecta a seis millones, quinientas noventa y tres mil personas”.

“Mañana paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre. Solo van a ganarse el desprecio de todos aquellos que mañana quieren y además, necesitan ir a trabajar”, cerró Adorni.