La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de la cual es parte el Movimiento Evita junto a la Corriente Clasista Combativa, Somos Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán planean para el día de hoy una “megamarcha” en el centro porteño.

Alberto Fernández confirmó que no participará del evento y realizó un pequeño acto el día de ayer.

La izquierda junto a organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, de DDHH, del movimiento de mujeres y del movimiento socio ambiental; entre ellas el PTS-FIT Unidad, realizarán una marcha unitaria contra el acuerdo Gobierno-FMI. Fotos clarin

Las consignas centrales serán la creación de “trabajo genuino”; la aprobación en el Congreso de una serie de leyes relacionados con la economía popular; y también darán un apoyo al proyecto de “renta inesperada”. Será una demostración de fuerza dentro del oficialismo.

“La marcha no es contra nadie. Obviamente, escuchamos las críticas a Guzmán, a Alberto, a los movimientos sociales. No las compartimos en absoluto, pero nosotros no vamos a los medios a confrontar. Nosotros estamos trabajando”, señala un importante dirigente que participará de la movilización de este domingo.

La convocatoria es en la intersección de la Avenida de Mayo y la 9 de julio, a partir de las 14. Los movimientos, que vienen organizando la marcha hace semanas, esperaban movilizar a “300.000 personas”.

(Twitter: @MovimientoEvita)

Dos actos paralelos por el 1° de mayo

Alberto Fernández se adelantó a la celebración por el 1° de Mayo realizando un acto breve y de bajo perfil en una obra vial en San Vicente.

“En este día del trabajo, ahora que pusimos en marcha la economía, les prometo que cada ministro y cada funcionario del Gobierno va a ser el ministro del salario, para que el salario, de una vez por todas, se recomponga en la Argentina”, dijo el Presidente frente a trabajadores de la construcción.

A su vez, evitó referirse a la interna del gobierno y las múltiples críticas que realizan sectores de cristinismo. En Presidencia consideran que la disputa está trabando seriamente la gestión y también afecta la comunicación de las “buenas noticias”.

Alberto Fernández en precongreso provincial del Movimiento Evita que se realizó en la Universidad Nacional de San Martín. (Presidencia)

Por su parte, Máximo Kirchner junto a La Cámpora y sectores del PJ bonaerense, realizaron su propio acto en la sede del sindicato Luz y Fuerza. El diputado criticó al ministro de Economía Martín Guzmán y al Gobierno nacional por “no involucrarse en las disputas de poder”.

“Ahora que hay que frenar los precios, el empresariado pone cara de ‘yo no fui’. Los argentinos necesitan que no pongan cara de distraídos”, señaló al comienzo de su discurso.