Debate: Bregman evitó la solidaridad con Israel y habló de “recuperar los sindicatos”

La candidata por el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, fue la única postulante que comenzó sin mencionar el ataque terrorista (”Nos duelen las víctimas civiles”, dijo y culpó a Israel por tener una política de “ocupación” contra el “pueblo palestino”).

“Las coaliciones que vienen gobernando están estalladas, otros aparecen como lo nuevo, pero son la vieja derecha solo que un poco despeinada”, comenzó diciendo.

Los cinco candidatos participaron del debate presidencial. (Corresponsalía La Voz / Federico López Claro)

Fue entonces que llegó la referencia a lo sucedido en Israel. “Y una cosa más: nos duelen las víctimas civiles, que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino”, dijo

Seguridad

En seguridad, el primer tema, la candidata de la izquiedad cargó directamente contra Patricia Bullrich.

“Patricia Bullrich, usted y todos los que promueven la mano dura, fracasaron. En una década incrementaron en un 97% la población carcelaria, aumentaron todas las leyes generando una verdadera inflación penal. ¿Y qué tienen para mostrar? Cuando era ministra, su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros. Literal”, atacó.

“Cada tanto vuelve con bajar la edad de imputabilidad. Me gustaría que nos cuente hasta dónde: ¿hasta los 12, hasta los 10, hasta el jardín de infantes? Le quiero aclarar, Bullrich, que estamos en una elección donde elige presidente, no jefe del servicio penitenciario”, expresó.

Luego, volvió sobre el tema en uno de las réplicas. “La derecha siempre dice que a la izquierda no le gusta hablar de inseguridad, cuando somos nosotros los que vivimos en un barrio como cualquiera”, remarcó.

“Lo que no nos gusta es hacer demagogia punitiva como hacen ellos, porque el gran delito se organiza desde arriba. Y eso implica hablar de las complicidades en sectores de las fuerzas de seguridad, políticos y judiciales”, advirtió la candidata de la izquierda.

“Es muy importante pensar cómo llegamos hasta acá. Desde la ley de entidades financiera de la dictadura hasta la actualidad, se fue dictando todo el andamiaje jurídico que facilita el lavado del dinero. Llegamos al extremo de lo que se votó en el Congreso, la ley de sociedades por acciones simplificada, votada por todos durante el gobierno de Macri, incluido el bloque de Schiaretti. Cuando se discutió esta ley, le dijimos que no era para ayudar a los emprendedores, que le estaban dando un paraíso a los narcos. Y es lo que pasó. Ahora lo reconocen todos”, se quedjó.

Pero sigudió. “Durante los ‘90, con la privatización de puertos, de aeropuertos, de la hidrovía, también facilitaron la infraestructura para que entren y salgan los cargamentos de droga. Por eso hay que nacionalizar los puertos bajo control de los trabajadores y derogar toda esa legislación que permite el blanqueo y el lavado”, prometió.

Ahí, le habló a cámara: “Mirá, el que te muestre los problemas de seguridad como un hecho aislado, te está mintiendo”.

Pregunta

En un momento del primer bloque, Bregman le habló a Massa: “Me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con 124.000 pesos por mes como viven los jubilados, bono incluido”.

“Nos quieren hacer creer que los problemas laborales son culpa de que hay trabajadores que tienen muchos derechos y que si se los sacamos a todos vamos a ser más felices. De eso te hablan cuando te hablan de modelo Uocra”, advirtió.

“A mí la realidad no me la tienen que contar, soy diputada del Frente de Izquierda, soy abogada de laburantes, de fábricas recuperadas y lo que veo es que hoy estamos totalmente fragmentados en trabajadores bajo convenio, bajo un plan social, monotributistas, tercerizados. Esa división la generan para explotarnos cada día más”, aseguró.

Siguió cargando contra la dirigencia sindical “traidora que garantiza esa fragmentación”.

“Por eso tenemos que recuperar los sindicatos para que sean una herramienta de lucha, para unir lo que ellos desunen, para mostrar que somos la inmensa mayoría y que tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia”, explicó.

Jornada laboral

Bregman propuso reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana. “Y las horas que quedan libres, que sean repartidas entre aquellos que hoy no tienen trabajo o tienen un trabajo precario”, estimó.

“De esta manera, aplicados solo a las grandes empresas se podrían generar 1.200.000 puestos de trabajo genuino, que nadie cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar, en un salario que alcance, por supuesto, y sin aumentar los ritmos de trabajo”, prometió.

“La salida no es pisándole la cabeza al de al lado. Es peleando con unidad para que gobiernen los que nunca gobernaron”, se esperanzó.

“Afuera”

Fiel a su estilo, en un momento de cruzó con Milie, y lo chicaneó con un video en el que se ve al libertario eliminando ministerios.

“Sí, cuando Milei te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan: ¿indemnizaciones?, afuera; ¿licencias? afuera; ¿aguinaldo?, afuera. Si sos monotributista, precarizado, no registrado ya estás afuera. Pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor, no te van a dar los derechos que hoy no tenés, porque la única libertad que defiende es la libertad de que te exploten sin límites”, explicó.

“Hay medidas urgentes que se tienen que tomar. Impuestos progresivos inmediatos a la vivienda ociosa, créditos hipotecarios accesibles ya, y un Plan Nacional de Vivienda para solucionar la emergencia habitacional. Que la plata no vaya para el FMI, vaya para vivienda, y dejen de desalojar a todos los que reclaman vivienda en La Matanza como lo hicieron en Guernica”, dijo.

Planeta

“El sistema capitalista está destruyendo el planeta. Sequías, incendios, o la de calor, contaminación y más contaminación. Y aún así, todos los candidatos proponen profundizar el camino del extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales. En eso están todos de acuerdo”, se quejó.

“Otra vez las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas”, agregó, citando a Yupanqui.

“Eso en Jujuy lo dejaron claro, están dispuestos a todo, con tal de que avancen las empresas y saqueen el litio. Ese es el secreto económico que hay detrás del llamado a la Unidad Nacional de Sergio Massa, al gobernador Gerardo Morales y otros gobernadores. Otro ejemplo grave, este gobierno nacional acaba de autorizar la explotación petrolera a las costas atlánticas”.

“Y quiero decir una cosa más antes de terminar:: ley de humedales ya”, pidió.

Volvió, más tarde, para cruzar otra vez a Milei cuando habló del planeta. “Yo no entendí nada - le dijo-. Para mí lo sacó de Yahoo Respuestas. Y lo que le fue tirando, lo dijo. Porque la destrucción del planeta es una de las muestras más claras de la irracionalidad de este sistema capitalista que Milei defiende. Hasta hay partículas de plástico”.

Debate presidencial en la UBA.

Massa

Bregman, en varias oportunidades, le dijo a Massa que tenía un pacto con Milei.

“Sergio, lo presentan a Milei como un monstruo, y después le arman las listas. Y sí, y lo llamás a la Unidad Nacional”, aseguró, aunque le aclaró: Te olvidaste de mí”.

“Pero llamaste a Milei y a Villarruel, ¿vos sabes con quiénes vas a poder pagarle al FMI y seguir el plan de ajuste? Con nosotros no, Sergio”, expresó