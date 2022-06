La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a exponer este lunes sus crecientes diferencias con el presidente Alberto Fernández y con varios de los integrantes del Gabinete Nacional y, luego de reclamarles que no olviden los orígenes del Frente de Todos, les advirtió: “Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa”.

La Vicepresidenta en el plenario de la CTA de los Trabajadores que se realizó en Avellaneda y en ocasión del Día de la Bandera. Foto: Clarín.

Cristina Kirchner rememoró la creación del frente Unidad Ciudadana, que agrupó a los sectores kirchneristas que actualmente integran la coalición oficialista y dijo: “Fue una muy buena experiencia y por eso hoy somos gobierno. No olvidemos esto, de dónde venimos y por qué ganamos, y no lo hagamos únicamente por ganar las elecciones. Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa”.

En un extenso discurso que concedió al participar del plenario que la CTA realizó en el partido bonaerense de Avellaneda, la titular del Senado retomó en público sus críticas contra el presidente Fernández y la marcha del Gobierno Nacional.

“Los que tienen y han tenido la sartén por el mango están de fiesta muchachos, este es un Estado estúpido, un Estado en donde no se articula la información que tiene el Banco Central, con la información que tiene la CNV, con la información que tiene la AFIP para poder desarticular y desarmar la estafa porque han estafado a la Argentina, la han estafado y todos tienen miedo”, apuntó.

Seguido, Cristina Kirchner apuntó contra los funcionarios nacionales que argumentan que existen limitaciones para avanzar con ese cruce de datos por las regulaciones vinculadas con el secreto bancario y financiero. “Sí, es cierto que existe, pero tampoco hay voluntad ni actitud para cambiar las cosas, para desarmar lo que ha constituido una verdadera estafa a los argentinos”, se quejó.

La Vicepresidente se mostró escoltada por el titular de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky y por el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. En su presentación, le reclamó al Gobierno reforzar los controles no solo para evitar la pérdida de dólares del Banco Central, sino porque, señaló, la “inflación es producto de la evasión”.

“Este proceso ultra inflacionario que estamos viviendo hoy en la Argentina es producto del endeudamiento criminal de los cuatro años del macrismo, esto tenemos que tenerlo muy claro”, dijo.

Al respecto, agregó que “cada vez que el país se endeuda en dólares, la economía bimonetaria hace saltar al país por los aires”. “Lo tienen que entender todos los argentinos: fueron los cuatro años de endeudamiento brutal y duro los que nos han traído hasta acá”, completó.

Cristina Kirchner: "A mí me interesa quedar bien con la sociedad, con los argentinos".

Cristina Kirchner planteó que promover esas acciones “también es usar la lapicera”, en alusión al anterior pedido que le hizo al presidente Alberto Fernández.

Además, la Vicepresidenta advirtió que “todos tenemos que hacer un esfuerzo” y diferenció: “No un esfuerzo para quedar bien entre nosotros, a mí no me interesa quedar bien con ningún funcionario, me importa un pito, a mí me interesa quedar bien con la sociedad, con los argentinos, con los que confiaron en nosotros, con los que nos votaron y a eso no voy a renunciar”.