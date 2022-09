Cristina Kirchner: ningún diputado fue obligado a votar la obra pública en Santa Cruz

Horacio Aizpeolea

Corresponsalía Buenos Aires

La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, volvió a apuntalar hoy la exposición de sus abogados en el juicio de Vialidad, en lo que fue la tercera jornada de alegatos, y previo a asumir su propia defensa, ese viernes a las 9.30. En dos mensajes de Twitter, Cristina Kirchner destacó uno de los principales argumentos de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy: contrariamente a los sostenido por los fiscales Luciani y Mola, “ningún legislador fue presionado o coaccionado para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015″.

En paralelo al juicio en el que los fiscales pidieron 12 años de prisión en su contra, la Vicepresidenta y otro equipo de abogados siguen con atención la investigación del magnicidio fallido del 1 de septiembre pasado: el abogado José Manuel pidió a la justicia investigar si hubo apoyo económico para Nicolás Carrizo, uno de los cuatro detenidos, y quien fue señalado como jefe del grupo de vendedores de copos de azúcar que integraban Fernando Sabag Montiel (el tirador) y Brenda Uliarte.

En el juicio de Vialidad, los fiscales sostienen que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que benefició al empresario Lázaro Báez (otro de los trece acusados) con contratos de obras viales en Santa Cruz durante los tres gobiernos kirchneristas de 2003 y 2015. Los alegatos de la defensa en las tres jornadas buscaron desmontar lo que se considera “una fantasía” y un “guion”, mezclado con “mala praxis” de los fiscales.

“En este video, mi defensa prueba cómo la oposición presentaba proyectos de presupuesto alternativos que incluían las obras viales de Santa Cruz, objeto de la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. A esos proyectos los firmaron los mismos que hicieron las denuncias. Sorpresas te da la vida”, dijo en uno de los tuits.

En el video, el defensor Llernovoy habló de los “presupuestos alternativos” de la oposición en los que se contemplaban las mismas obras públicas del proyecto oficialista, que después fueron denunciadas por “injustificadas” o “inútiles”. Puso como ejemplos el de 2011 que presentó Alfonso Prat Gay, y el de un año antes, en el que destacó a Juan Carlos Morán. Llernovoy recordó que el diputado denunció en 2008 una asociación ilícita en favor de Báez y fue testigo del juicio en curso. “Pero en el proyecto de presupuesto alternativo que respaldó, están las mismas obras del presupuesto del oficialismo”, dijo el abogado defensor. También mencionó a Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo y Gerardo Morales, como opositores que en algunos años del período (2003-2015) acompañaron el presupuesto oficialista que contemplaba las obras viales en Santa Cruz.

En otro tuit, Cristina Kirchner aludió a la intervención de su abogado principal, Carlos Beraldi, quien, en réplica a los fiscales, afirmó que “ningún legislador fue presionado o coaccionado para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015″.

“Mirá este fragmento del alegato del doctor Beraldi, donde demuestra las mentiras de Luciani y Mola sobre la fantasía de presiones y amedrentamientos para votar el presupuesto”, escribió Cristina Kirchner en Twitter. En un video adjunto, Beraldi recuerda que durante el juicio se le preguntó a diputados de entonces y luego testigos en el juicio, si habían sido alguna vez presionados por el Poder ejecutivo para votar el Presupuesto. Ante la consulta, Margarita Stolbizer contestó: “No, nunca. Para nada”. El diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica) respondió: “Que yo sepa, no”.

Ahora se espera el alegato de Cristina Fernández de Kirchner en defensa propia, previsto para el viernes a partir de las 9.

El atentado

José Manuel Ubeira, el abogado que representa a Cristina Kirchner, querellante en la causa del atentado en su contra, quiere que la investigación profundice lo que llaman “la ruta del dinero”. Qué hay detrás de Nicolás Carrizo, el líder del grupo de vendedores ambulantes. Se han revelado chats con Brenda Uliarte. Uno de ellos: “La próxima voy y gatillo yo, Nando falló. Yo sí sé disparar bien, no me tiembla la mano”, escribió Uliarte. “¿Querés hacerlo?”, le respondió Carrizo. “Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso”, agregó Uliarte.

Este miércoles se amplió la indagatoria a Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte. La joven de 21 años, dos menos que su amiga, negó haber estado en el lugar (los alrededores de Juncal y Uruguay, donde vive Cristina Kirchner) el día del atentado y tampoco antes. Su abogado defensor pidió la excarcelación.

En el entorno y la defensa legal de la Vicepresidenta quieren que la investigación ponga foco en ver si no hay alguien por encima de Nicolás Carrizo. Inquietó que Brenda Salva, una asesora de la diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC-Pro) Karina Bachey, haya tomado la defensa de Carrizo. La diputada decidió este miércoles “desafectar” a su asesora en temas de discapacidad.