Con las privatizaciones en el centro, los diputados dialoguistas definen qué hacer con los cambios en la “ley Bases”

Tras la reunión con enviados del Poder Ejecutivo, los bloques dialoguistas definen puertas adentro qué hacer con la “ley Bases” y el paquete fiscal. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, insistió este miércoles en que “no hubo acuerdo” con los senadores para salvar a Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos de la privatización, y el radicalismo quedó en una posición incómoda.

“Con las empresas privatizables nosotros no tuvimos un acuerdo en el Senado, como sí lo tuvimos con el RIGI, porque no teníamos votos para poder sostenerlo. No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también le pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones. Supongo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo”, dijo Francos.

La aclaración del funcionario llegó luego de que el bloque de senadores radicales, que preside el correntino Eduardo “Peteco” Vischi, solicitara a la Cámara Baja, mediante un comunicado, que “evalúe los aportes a conciencia y los considere para acompañarlos en su sanción definitiva”.

“Cumplimos el rol para el que la sociedad nos eligió y que espera de nosotros. No votamos a libro cerrado, ni somos un engranaje más de la ‘máquina de impedir’ que sólo obstaculiza, demora y bloquea los cambios. Estamos convencidos de que el trabajo desarrollado mejoró los proyectos”, sostuvieron los senadores del partido centenario.

Qué pasa con las privatizaciones

El punto nodal es el de las privatizaciones. Los senadores radicales sostuvieron que al quitar AR, el Correo y RTA, se buscó “resguardar organismos de importancia estratégica federal”. El recorte fue gestionado por el legislador Pablo Blanco, proveniente de Tierra del Fuego, una provincia dependiente de los servicios de esas compañías.

“Nuestros senadores están diciendo que sí hubo acuerdo en las privatizaciones y piden que se lo respete. Vemos difícil ahora al pedido del Gobierno, porque queda como que nos prestamos a que rompan los compromisos”, explicaron en Diputados desde el bloque UCR, que se volvería a reunir en los próximos días para seguir discutiendo el tema.

Otra fuente consultada observó que la dinámica frenética del debate en la Cámara Baja hizo imposible un diálogo con los senadores, pero intentó desdramatizar la cuestión. “La mayoría de las modificaciones son positivas, pero eso no lesiona la potestad constitucional que tenemos como Cámara revisora. No tenemos que plantear esto como una guerra santa entre Senado y Diputados”, analizó.

En Diputados, el capítulo de privatizaciones salió aprobado con 138 votos afirmativos, 111 negativos y dos abstenciones. Tuvo amplio apoyo radical: de los 34 integrantes del bloque, solo cuatro votaron en contra (Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli y Fernando Carbajal), mientras que un quinto, Pedro Galimberti, se abstuvo.

En el caso de Aerolíneas, uno de los diputados que salió fuertemente a pedir por la privatización es el catamarqueño Francisco Monti. “No solo es deficitaria y está politizada, sino que en los últimos 20 años, Aerolíneas operó como obstructora de la competencia. Son casi los dueños de los cielos”, argumentó a y sugirió que el Estado pase a subsidiar específicamente aquellos vuelos que sean necesarios.

También se mostró a favor Juan Manuel López, líder de la Coalición Cívica, otro espacio que en su gran mayoría acompañó. “El Correo es la segunda empresa pública más deficitaria del país y Aerolíneas es la primera, si no contamos a Enarsa. Correo es también una de la que más empleados incorporó en los últimos cuatro años y no porque hayan tenido más funciones, al contrario. Tenemos que eficientizar nuestra logística y el Correo no lo supo hacer”, evaluó.

En Hacemos Coalición Federal (bloque donde conviven diputados de diferentes extracciones, entre ellos los cordobeses de Martín Llaryora) hubo hasta el momento solo conversaciones informales. Se espera que realicen una puesta en común hacia la semana próxima.

Francos hizo una diferenciación entre las privatizaciones y lo que ocurrió con el RIGI, donde el Gobierno avala los cambios introducidos en el Senado. “Las modificaciones concretas al RIGI son las que tenemos que mantener, porque clarifican lo que tenía que ver con productores locales y pymes”, explicó en diálogo con El Observador.

Respecto de la reforma fiscal, llamó nuevamente a reponer el impuesto a las Ganancias y los cambios en Bienes Personales, “porque tiene que ver con el interés de los gobernadores y con el compromiso que asumió el presidente con las provincias”. En los bloques dialoguistas hay un ánimo generalizado de insistir en lo votado por Diputados.

El oficialismo convocará para el martes próximo al plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales para firmar el dictamen de la “ley Bases”. A continuación, se reunirá Presupuesto a solas por el paquete fiscal. La Libertad Avanza apunta a sesionar el jueves y, aunque no está definido, todo indica que se votará por capítulos, ya sea por la insistencia en la versión original o la aceptación de los cambios del Senado.