Aníbal Fernández cruzó a La Cámpora en la previa del acto de Cristina: “La proscripción no existe”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, calentó la previa del acto que realizará Cristina Kirchner este jueves por la tarde en el Teatro Argentino de La Plata al decir que la Vicepresidenta “no está proscripta”.

“La situación es esa, la proscripción no existe. No está proscripta, no sé qué quisieron hacer, siempre aparecen esas expresiones antojadizas que no sé la ventaja que se busca”, expresó en diálogo con CNN.

El funcionario nacional, uno de los acérrimos defensores de Alberto Fernández, volvió a mostrar sus diferencias con el ala dura del kirchnerismo y a criticar la idea de la “proscripción” que instalan desde el núcleo duro de la Vicepresidenta.

“Nadie puede negar quién es Cristina, los compañeros que trabajan con ella en ese segmento y que no han tenido otra manera de ver las cosas, tienen alguien importante en quien intentar presionar e insistir”, agregó el funcionario sobre la decisión de ser candidata.

Hugo Moyano no irá al acto de Cristina Kirchner en La Plata

l secretario General de Camioneros, Hugo Moyano, reveló que no fue invitado al acto que realizará Cristina Kirchner en La Plata este jueves y pidió que haya PASO en el Frente de Todos.

“A mí no me invitaron, no me dijeron nada. Yo soy nacido en La Plata, pero no me avisaron”, señaló Moyano al ser consultado sobre si iba a estar presente esta tarde en el Teatro Argentino de La Plata. Luego, aclaró que escuchará el discurso de la vicepresidenta.

Hugo Moyano Foto Federico Lopez Claro

En medio de la incertidumbre electoral tras la decisión de Alberto Fernández de no ir por la reelección, Moyano pidió que haya primarias abiertas dentro del Frente de Todos. “Nos dejarían un candidato de consenso, que sería lo más práctico porque ahí tenemos la obligación de respetar ese resultado”, dijo en diálogo con El Destape Radio.

En esa misma línea, dijo que la CGT no confirmó el apoyo por ningún candidato e insistió en celebrar unas PASO: “Se puede tener más simpatía con uno u otro, pero si se resuelve a través de las PASO tenemos que estar todos detrás de ese candidato”.

“Cuando se decida hay que apoyar a la persona que sea candidata, sea hombre o mujer. Esto es como decía el general, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”, agregó.