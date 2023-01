Aníbal Fernández comparó la detención de Jones Huala con la muerte de Santiago Maldonado y apuntó contra Patricia Bullrich

Luego de la detención de Facundo Jones Huala, el líder de la agrupación mapuche RAM que estaba prófugo desde febrero de 2022, miembros de la oposición celebraron la noticia a través de sus redes sociales. Patricia Bullirch fue una de ellas, pero sus palabras generaron malestar en Aníbal Fernández.

Patricia Bullrich celebró la detención de Facundo Jones Huala, líder mapuche y prófugo. Foto: Captura de pantalla

La presidenta del PRO, felicitó a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. “¡Un paso importante! Felicito a la gobernadora Arabela Carreras y a la Policía de Río Negro por la detención de Jones Huala. Es fundamental que en la Argentina rija la ley y las personas prófugas no caminen como cualquier ciudadano. Espero que ahora continúe su proceso en Chile”, escribió.

Asimismo, criticó la “inacción” por parte de nación, por lo que el ministro de Seguridad salió al cruce y se refirió a la muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, que ocurrió en el desempeño de Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación.

“Ellos nunca pudieron resolverlo y cuando le tocó a Bullrich puntualmente trabajar este tema en la Patagonia significó la muerte de Maldonado y de Rafael Nahuel. Nosotros lo trabajos con mucha seriedad, mucho cuidado y no hay un solo rasguño en ningún lado”, afirmó en Radio Diez.

Mientras que más temprano en diálogo con CNN Radio, comentó: “No puedo estar explicando todos los días a tipos que no entienden nada, ni Bullrich entendió nada nunca, así fue como le fue con Maldonado y Rafael Nahuel, lo provocaron ellos por no entender absolutamente nada. Cornejo tampoco entiende nada, no voy a perder tiempo explicando nada”.

Cómo fue la detención de Jones Huala

La detención de Facundo Jones Huala ocurrió este lunes 30 de enero alrededor de las 5 de la madrugada. Se lo encontró escondido, disfrazado y borracho en el quincho de una vecina del barrio La Esperanza. Durante su detención, estaba junto al resto de su familia desarrollando una celebración.

Facundo Jones Huala fue detenido en El Bolsón. Foto: Todo Noticias

Ingresando por la puerta principal, los uniformados lo encontraron con peluca y pollera, y procedieron a aprehenderlo y trasladarlo a Bariloche, mientras que Chile inició el pedido de extradición.