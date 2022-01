Alberto Fernández asumió este viernes como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), organismo que integran Cuba, Nicaragua y Venezuela y que confronta con Estados Unidos, Canadá y Brasil.

“La CELAC no nació para oponerse a alguien, CELAC no nación para enfrentarse con algunas de las instituciones existentes, CELAC no nació para inmiscuirse en la vida política y económica de ningún país”, aseguró el mandatario.

Tras el apoyo de algunos países de la región a la candidatura de Argentina, especialmente tras el aval por parte de Venezuela y Cuba que lograron el voto de Nicaragua, Fernández aprovechó para agradecer: “Uno se siente más fuerte sabiendo que los hermanos latinoamericanos y caribeños lo están acompañando”.

Cuánto tiempo Argentina tendrá la presidencia de la CELAC

Argentina ejercerá el liderazgo de la CELAC durante el año 2022. Este organismo es una especie de contra de a la Organización de Estados Americanos (OEA), que excluye a Cuba, mientras que Nicaragua y Venezuela se apartaron.

La CELAC no cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Canadá y Brasil, quien se retiró bajo la presidencia de Jair Bolsonaro.

La CELAC fue creada en 2010, incluye a los 33 países de América Latina y el Caribe, y busca construir un espacio de intercambio político, económico, social y cultural que haga equilibrio entre la unidad y la diversidad de los más de 600 millones de habitantes de la región.

