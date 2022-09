Acampe piquetero por tiempo indefinido: cómo se armó la protesta que lleva tres días en plena 9 de Julio

Lo que el martes parecía una jornada de protestas más se convirtió en un acampe que cumplirá este jueves su tercer día consecutivo, con 30 mil manifestantes apostados a lo largo de la avenida 9 de Julio, más precisamente en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Las carpas desplegadas son miles, como también las fogotas que se arman cuando baja el sol. No se sabe aún hasta cuando continuarán con la medida, ya que la conducción determinó este miércoles que no “levantarán campamento” hasta que los reciba el Gobierno.

El caos por el acampe volvió al centro de la Ciudad.

Esta decisión límite fue tomada en una reunión de la que participaron dirigentes de agrupaciones como el Polo Obrero, Libres del Sur, el MST Teresa Vive, Frente de Organizaciones en Lucha y la Willam Cooke. “Lo definimos por unanimidad las 32 organizaciones que formamos la asamblea”, explicó Silvia Saravia, de Libres del Sur.

Además de las carpas, también se multiplicaron los vendedores ambulantes que ofrecen sandwiches, golosinas y bebidas. Y aunque los manifestantes liberaron el Metrobus, la congestión en Microcentro afecta también la circulación en los barrios cercanos.

“Vinimos preparados como un ejército de operaciones y estamos organizados con relevos para sostener el acampe. Nos quedamos por tiempo indefinido”, aseguró Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.

Cuarenta baños químicos en el centro de la Ciudad

En la madrugada del martes, llegaron decenas de baños químicos que fueron colocados en la calle. Son 40 unidades, distribuidos en cuatro puntos de la 9 de Julio. Hay dos hileras de diez sanitarios sobre Adolfo Alsina, unos del lado de Lima y otros en Bernardo de Yrigoyen. Los otros 20 se encuentran repartidos en dos grupos de diez, a la altura de Venezuela.

Hay alrededor de 40 baños químicos dispuestos en el acampe. Foto: Infobae

Según las normativas, para instalar baños químicos en el espacio público es preciso pedir permiso, algo que, dicen del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de CABA, los piqueteros no hicieron. No obstante, reconocieron: “Deberían pedir permiso, pero como es un acampe, es mejor que los baños estén a que no estén. Es necesario”.

Los baños químicos son de uso libre y gratuito para quienes están en el acampe, y fueron contratados por Unidad Piquetera. La cotización por unidad para alquilar cada baño químico oscila según la cantidad solicitada: desde 40, el monto final por cada uno es de $10.000 más IVA ($12.100). La cifra incluye el traslado y retiro de los baños, y cubre hasta dos días de uso. Al multiplicarlo por el total de sanitarios contratados el total asciende a $484.000.

Además de los baños químicos, hay equipo de sonido, escenario y generador eléctrico.

Qué piden las organizaciones sociales

Las organizaciones exigen la apertura de más planes sociales, maquinaria para cooperativas de trabajo y mejoras en la asistencia alimentaria. El pedido está dirigido al Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta. Allí se ejecutan las políticas de asistencia social destinadas a los sectores que lo requieran.

Acampe piquetero por tiempo indefinido. Foto: Nicolas Bravo

“Zabaleta ya está renunciado”, dice un líder piquetero del conurbano. Según consideran el ministro está “condicionado” por las medidas económicas implementadas por Sergio Massa. Además, sostienen que “a fin de año se vuelve a Hurlingham”.

El ministro es intendente en uso de licencia de ese distrito. Desde el entorno de Zabaleta, por su lado, aseguran que hoy “no piensa en otra cosa que no sea el trabajo del Ministerio”.

Cuál es la postura del Gobierno

Zabaleta se mantiene firme en la postura de no permitir la apertura de nuevos planes. Los piqueteros insisten y amenazan con acampe permanente.

Gustavo Aguilera, viceministro de Desarrollo Social, manifestó: “Entendemos la situación, pero la forma de resolver los problemas es con más trabajo y ellos creen que la solución son los planes”.

Alberto Fernández y Juan Zabaleta. El Gobierno no quiere abrir más planes.

El viernes hubo una reunión técnica entre una comitiva piquetera y funcionarios de Desarrollo Social. Fueron dos horas en las que no se resolvió nada y finalizó en un clima de tensión.

Sin embargo, desde el Ministerio dicen que en esa cita hubo “avance de los trámites para la financiación de máquinas y herramientas para producir’'. Si bien admitieron que había “algunas demoras”, señalaron que les ofrecieron a los piqueteros “acelerar los procedimientos para concretar la entrega en 15 días”.

Belliboni insiste en que desde el Ministerio le habían “prometido” la entrega de lotes con 21 productos para cada comedor popular, pero que les llegan “cinco o seis y la mayoría es maíz para pochoclos”.

Aunque este miércoles hubo varias comunicaciones telefónicas entre funcionarios del Gobierno y referentes piqueteros ninguna prosperó. En tanto, la Unidad Piquetera anticipó que esta tarde se reunirán en asamblea a las 18 hs para determinar si continúan el acampe.