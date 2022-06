Tras el anuncio del Gobierno acerca del endurecimiento en el control de las importaciones, que generó un impacto en la cotización del dólar blue, Ramiro Marra, legislador porteño de La Libertad Avanza, propuso un nuevo concurso entre sus seguidores de Twitter: acertar a cuánto cerrará esta semana el precio de la moneda extranjera en el mercado paralelo.

“¿A cuánto va a estar el #DolarBlue el viernes al cierre? Sorteo 12.389 pesos entre los que acierten. (Se puede jugar hasta el martes al mediodía y solo vale una respuesta por cuenta)”, escribió Marra en su perfil de Twitter.

La invitación a jugar de Ramiro Marra en Twitter Foto: Twitter

No es la primera vez que desde el partido libertario lanzan este tipo de iniciativas: el propio Javier Milei no bien llegó a su banca de la Cámara de Diputados decidió sortear su sueldo público entre “personas físicas mayores de 18 años”.

En cuanto a esta nueva propuesta, Marra se sinceró respecto de su beneficio: “El que no me sigue no gana, por supuesto, esa es mi ganancia: tener más seguidores”.

Y luego expresó: “Como son muy competidores, agrego premio adicional de 2345 pesos al que le acierte y aparte le de RT”.

Cómo está el escenario para el dólar blue

Ante la pérdida de reservas y las dificultades para garantizar el abastecimiento de energía en invierno, el Banco Central restringió este lunes aún más el pago de importaciones mediante una serie de medidas que impactaron de inmediato en el comercio exterior, dispararon el dólar blue y pusieron en alerta a la industria.

Se disparó el dólar blue. Foto: Ramiro Pereyra

Así, el dólar blue subió y rompió un nuevo récord, cotizando este lunes a 229 pesos para la compra y 232 pesos para la venta. En tanto, el dólar turista (también conocido como dólar solidario) cotizó a 214,09 pesos. Este valor es el que se utiliza al momento de comprar dólar para ahorro o de realizar transacciones en el exterior y surge de la suma de un 30% al valor del dólar oficial del día.