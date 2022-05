Tres agentes de la Policía Bonaerense fueron desafectados de sus cargos el último fin de semana, acusados de coimear a un automovilista en uno de los peajes de la autopista Panamericana, quien abonó con una transferencia por la aplicación Mercado Pago, según informaron fuentes judiciales.

El conductor había acompañado a su esposa a Tigre a una reunión de trabajo y cuando regresaban fueron interceptados por un policía en el peaje Henry Ford para un control vehicular.

Luego de detener el motorizado, el hombre mostró su licencia de conducir mediante la aplicación Mi Argentina, pero el agente señaló que el registro no era válido y le cuestionó el parabrisas semipolarizado de la camioneta.

“Igual no te preocupes, que de acá te vas a ir contento”, espetó el oficial. “Si me tiene que hacer una multa, proceda, no hay ningún inconveniente”, respondió el afectado.

Al escuchar la conversación, un oficial superior ordenó que se le secuestrara el auto, a lo que el primer agente sugirió “No ¿de qué forma podemos arreglar?”.

El conductor atinó a responder: “Tengo nada más que 3 mil pesos en Mercado Pago”, a lo que el policía agregó: “Te va a pasar 3 mil pesos por Mercado Pago”.

El oficial Gabriel Omar Dubo fue el que recibió el dinero de la coima en su cuenta de Mercado Pago. (Facebook)

La comunicación entre el conductor y la pareja de Sergio Berni

Luego de realizar la transferencia, el conductor de 56 años le envió un mensaje a Agustina Propato, diputada provincial y pareja del ministro de Seguridad Sergio Berni.

“Hola compañera Agustina, sé que no estás para estas cosas. Mirá, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco un operativo de policía bonaerense. No es mi costumbre chapear y no lo hice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles la coima por Mercado Pago. Si le sirve a Sergio estoy a disposición de él”, fue el mensaje enviado por WhatsApp.

Junto al comunicado, el hombre envió el comprobante de la transferencia con la fecha 30 de abril de 2022, la hora 09.38 y el nombre del receptor: Gabriel Omar Dubo, de 34 años.

Con esos datos, Berni se comunicó con el comisario general y superintendente de Seguridad Vial Walter Jaquet y le reenvió la información.

La víctima declaró hoy ante la fiscal María Virginia Toso, en la causa judicial por el delito de extracciones ilegales, en la que desafectaron a los tres uniformados que cumplían funciones en el peaje de Pablo Nogués.