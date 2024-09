“No se perdió”: Antonio Benítez fue contundente con lo que pasó con Loan

Antonio Benítez, uno de los siete detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña, mantuvo su postura ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo durante una reciente audiencia virtual. Benítez reafirmó su desvinculación del caso y sugirió que el nene podría haber sufrido un accidente que fue encubierto, descartando la idea de una desaparición convencional.

Benítez, tío de Loan, señaló que el caso sigue siendo un misterio para él y criticó la versión oficial sobre lo ocurrido. “El chico no se perdió; si no, lo hubiésemos encontrado esa misma tarde”, afirmó, insinuando que la verdad sobre lo que le sucedió a su sobrino no ha sido revelada. “Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad”, agregó.

El tío de Loan, Antonio Benítez, pidió ampliar su declaración.

Benítez criticó la investigación

En su declaración, Benítez cuestionó el manejo de la investigación, en particular el hallazgo de un botín durante la búsqueda inicial del menor. Apuntó al excomisario Walter Maciel, quien estaba a cargo del operativo, afirmando que su comportamiento fue sospechoso al estar solo en el momento en que se encontró el botín. “Maciel siempre andaba acompañado de un policía, y en el momento del botín estaba solo”, señaló Benítez, sugiriendo irregularidades en el proceso.

La búsqueda de Loan.

Loan Danilo Peña desapareció tras un almuerzo familiar en un naranjal, donde se encontraba acompañado de su tío Benítez y otros adultos, incluidos Mónica Millapi y Daniel ‘Fierrito’ Ramírez, quienes también están detenidos. Según el relato de Benítez, solo notaron la ausencia del nene después de haberse alejado unos metros del lugar.

Benítez también negó tener vínculos cercanos con otros detenidos en el caso, como el capitán de navío (RE) Carlos Pérez y María Victoria Caillava, señalando que su implicación en el incidente sigue siendo confusa.