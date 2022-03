Este lunes el caso de Fernando Báez Sosa tuvo un giro inesperado después de que se rompiera el pacto de silencio de los detenidos con los dichos del papá de Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers detenidos por el asesinato del joven en Villa Gesell en 2020. Ahora la mamá, Graciela Sosa, salió a responderle y criticó de forma muy dura sus comentarios sobre la situación de su hijo.

“Lo va a tener que demostrar en la Justicia”, señaló la mamá de Fernando luego de que escuchó las declaraciones de Marcos Pertossi. “Es una ofensa que considere que su hijo es una buena persona. Este señor no supo educar un hijo. Es un ser sin sentimientos”, apuntó.

Fernando Báez Sosa junto a sus padres (Web)

“No tiene corazón. No sé si llamarlo humano... A mi hijo lo asesinaron, todos son culpables. Cada uno tuvo un rol. Y todos disfrutaban lo que hacían”, agregó la madre en diálogo con TN.

El papá de Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers, decidió hablar con los medios, por primera vez desde que se cometió el crimen de Fernando a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, donde los jóvenes lo esperaron afuera y le pegaron hasta matarlo.

Justamente, fue Lucas, el que regresó a la escena del crimen y vio a la ambulancia junto con todos los policías, por lo que decidió enviar un mensaje al grupo de whatsapp diciendo “caducó”, haciendo referencia a Báez Sosa.

“Lo que siente Lucas lo siento yo. Está preso, privado de su libertad, por algo que todavía no entiendo. No entiendo por qué él está preso. No encuentro explicación. Él está muy mal. Lo que ha sucedido no está muy claro. Lucas está en una situación en donde está sentado, ve que le están pegando a un amigo, va a separar al amigo, no sabe quién era el muchacho... Estaba filmando. Lucas está preso por una filmación. ¿Por una palabra que dijo (‘caducó’)?”, señaló su papá.