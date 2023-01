La polémica defensa del fundador del club de los rugbiers: “Fue un accidente, no salieron a matar”

Bernardo Ditges, el fundador del Club Náutico Arsenal de Zárate, expresó una polémica defensa de los acusados del crimen de Fernando Báez Sosa. Algunos de los rugbiers jugaban en dicho club.

Aseguran que los rugbiers usan barbijos para ocultar su rostro de las cámaras y no por una cuestión sanitaria.

Ditges expresó: “Fue totalmente un accidente, no son asesinos”, a modo de defensa del asesinato perpetuado en Villa Gesell en 2020.

La defensa del fundador del club donde jugaban los rugbiers

Entre otras cuestiones, abordó que conocía a los acusados y a sus familias. Además, contó que jugó con uno de los Pertossi, con Enzo Comelli y con Máximo Thomsen. Sobre Comelli dijo ser “muy amigo” de su padre.

“Lamentablemente, peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente. Esa es una de las barbaridades que dicen, que es un grupo que salió a matar, que fue organizado. Eso es una payasada total”, señaló Ditges tras hablar con Radio Con Vos.

Y luego afirmó: “No comparto y por el respeto que tengo que tener ante la víctima que es Fernando. Estoy de acuerdo con que tengan que condenar a los culpables, pero como en cualquier juicio, tienen que ser condenados por el juez, los abogados y los testigos, y no por la parte mediática, que influye muchísimo en esto”.

Sin embargo, en su defensa de los rugbiers, expresó: “Lo que sé es que no son asesinos. Mataron a una persona, tienen que pagar por lo que hicieron, no fueron los ocho y los tiene que juzgar el juez, los abogados y los testigos, y no ensuciar más a todo el entorno”.

Fernando Ditges, fundador del club donde jugaban los rugbiers. Foto: Twitter/@AntoBartolozzi

Respecto de las supuestas vinculaciones de los acusados con familias relacionadas con el poder, el fundador del club negó esa cuestión: “Son humildes sus familias. Lástima que se hizo tan mediático esto”.

Respecto de su parecer sobre lo que sucedió esa noche, el hombre comentó: “No salían a atacar, no son perros. Que se peleaban y que hay gente que se pelea más, gente que se pelea menos... Estoy de acuerdo que los condenen, pero no son personas que salían a atacar”.