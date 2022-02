El exboxeador Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios fue detenido por una acusación de violencia de género por su actual pareja. La policía de Tigre, lugar donde reside actualmente, realizó la detención.

En otra ocasión, la imagen de Barrios al retirarse de los Tribunales.

Dentro de las acusaciones de su mujer, destaca que “La Hiena” Barrios la habría amenazado con un arma. Así, agentes de la Estación de Policía de la localidad de Tigre allanaron su casa y lo detuvieron.

Cómo fue la detención de “La Hiena” Barrios

A partir de las denuncias efectuadas de su mujer de 33 años, María Soledad Muñoz, el excampeón de boxeo de 45 años habría efectuado violencia de género contra ella, amenazándola con un arma durante una discusión que mantuvieron.

Sin embargo, durante el allanamiento de la vivienda de Barrios realizado por agentes policiales de Tigre, no hallaron ninguna arma en el interior del hogar.

La imagen de la detención de "La Hiena" Barrios por agentes de la Policía de Tigre.

Inmediatamente intervino la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Violencia de Género de Tigre, que está a cargo del Dr. Pablo Menteguiaga, el cual determinó el allanamiento de manera urgente. Dentro de la casa de “La Hiena” se hallaron dos plantas de marihuana de grandes dimensiones.

Antecedentes de “La Hiena” Barrios

Pero la detención de “La Hiena” Barrios no es el único punto negro en la vida de este exboxeador. Cabe recordar que el 24 de enero de 2010, provocó un accidente que acabó con la vida de Yamila González, quien estaba embarazada de seis meses. En esa oportunidad, Barrios chocó con su camioneta BMW al Fiat 147 de Yamila, en un accidente ocurrido en la ciudad de Mar del Plata.

Por el hecho, el excampeón mundial de superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (WBO), fue condenado a cuatro años de prisión efectiva.

Una imagen que muestra uno de los antecedentes de "La Hiena" Barrios que lo vinculó con la ley, tras el accidente mortal que le provocó a la mujer embarazada de seis meses.

Tras ese suceso y con apenas 36 años, decidió anunciar su retiro del boxeo, manifestando con cierto resentimiento que “nunca más” asistiría a una pelea y tampoco continuaría ligado al deporte.

“Definitivamente cuelgo los guantes por las negativas que recibo cada vez que me programan. Boxeé por amor, no por plata, y la que tengo no me alcanza”, expresó en ese momento el excampeón mundial.