El crudo testimonio del padre de la víctima en el caso que implica a Ayrton Costa de Boca

En las últimas horas, trascendió la noticia de que a Ayrton Costa, jugador de Boca Juniors, le rechazaron la Visa para entrar a Estados Unidos, ya que tiene una causa pendiente y se podría perder el Mundial de Clubes. Pero, ¿de qué se lo acusa y cómo está el rumbo de la investigación?

Las causas judiciales en las que Ayrton Costa fue y es investigado

Son dos los problemas judiciales en los que se vio envuelto el futbolista durante los últimos años. En el primero de ellos fue implicado por el delito de robo calificado en poblado y banda junto a su hermano y un amigo en 2018, cuando tenía 19 años. La Policía los detuvo cuando los encontraron en un vehículo con objetos robados de una casa en Bernal. Su hermano registró otra denuncia en 2020, fue condenado a siete años y ocho meses de prisión, mientras que el surgido en Independiente fue sobreseído, ya que su defensa alegó que fue arrastrado por las malas influencias y debía ser liberado mediante una probation por ser un delito menor, según difundió Infobae.

Luego, en octubre de 2023, se vio involucrado en un caso mucho más grave. Su hermano, que 15 días antes de lo que iba a suceder recibió prisión domiciliaria, fue acusado de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por la relación de pareja previa”, sobre Agustina Belén Aguilar, mujer que lo había denunciado en dos ocasiones por violencia de género. En el caso, Ayrton Costa no fue imputado formalmente, pero fue nombrado en el expediente de la familia de la víctima, algo que alimenta la desconfianza de las autoridades estadounidenses, según informó Clarín.

Carlos Anselmo, acusado por el fallecimiento de Agustina Aguilar, madre de sus dos hijos, afirmó ser ajeno al hecho: “Yo no la maté. No tengo nada que ver. Me están culpando de algo injusto”, expresó en su defensa. La investigación judicial tomó un giro decisivo luego de que el informe forense, basado en la autopsia del cuerpo, revelara lesiones compatibles con asfixia mecánica en la zona del cuello. Según consta en el testimonio brindado por Anselmo a los agentes policiales que acudieron al lugar, la pareja había consumido bebidas alcohólicas y cocaína horas antes del trágico desenlace. El acusado sostuvo que Aguilar sufrió convulsiones y que intentó asistirla aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Las autoridades también constataron que Anselmo tenía marcas de rasguños en el cuello. Él explicó que dichas lesiones se las provocó durante el intento de reanimación. La causa continúa bajo investigación, en etapa de introducción, mientras la justicia intenta esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, según difundieron los medios citados Infobae.

El crudo testimonio del papá de la víctima

Según difundió Infobae, el padre de la víctima declaró: “Él y su hermano, Ayrton, que juega en Primera, es cómplice junto con él y su familia. Ellos limpiaron todo, un amigo nuestro entró y vio cómo habían limpiado todo”. Por otra parte, un vocero judicial señaló a Telam: “Era una pareja altamente tóxica. Tenía denuncias previas de violencia de género en el fuero de familia y penal”.